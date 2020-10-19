İflas kararı verilen "İstanbul Bilişim raporu", milyonlarca liranın ailenin hesabına gönderildiğini ortaya çıkardı - Son Dakika

İflas kararı verilen "İstanbul Bilişim raporu", milyonlarca liranın ailenin hesabına gönderildiğini ortaya çıkardı

19.10.2020 21:39
İflas kararı verilen

Parasını aldığı halde ürününü göndermediği 50 bin mağdur ile gündemde olan İstanbul Bilişim'in konkordato davasında geçen hafta iflas kararı verilmişti. Ticaret Mahkemesi'nin konkordato komiser heyeti raporunda, şirket CEO'sunun annesi, eşi ve kardeşine de 10 milyon lirayı aşkın para transfer edildiği bilgisi yer aldı.

İstanbul Bilişim için iflas kararı verilmesine dayanak oluşturan komiser heyeti raporuna göre, paravan birçok firmaya milyonlarca liralık para transferi gerçekleştirildi. Rapora göre, hesabına para transferi yapılan isimlerden biri de hayali ihracat operasyonunun sanıklarından Abdurrahman Yakupreisoğlu. Raporda şirket CEO'sunun annesi, eşi ve kardeşine de 10 milyon lirayı aşkın para transfer edildiği bilgisi yer aldı.

Hürriyet'in haberine göre, Ticaret mahkemesinin, davanın 2'inci duruşmasında çıkan iflas kararına dayanak oluşturan geçici konkordato komiser heyeti raporuna ulaşıldı. Paravan bir dizi firmaya milyonlarca liralık para transferlerinin yapıldığı kaydedilen raporda, toplu yapılan satışların da ödemelerinin alınmadığı kaydedildi. Şirketin sahibi görünen Nurettin Yavuz'un gelirine dair herhangi bir evrağın elde edilemediği belirtilen raporda, tüm para transferleri de mercek altına alındı.

PARAVAN ŞİRKETE 8.8 MİLYON

Hakkında çok sayıda yakalama kararı bulunan Abdurrahman Yakupreisoğlu, İstanbul Bilişim'den hesabına para gönderilen isimlerden biri. Yakupreisoğlu'na gönderilen para tutarı 240 bin TL. Hesabına para transferi yapılan isimlerden biri de Ukraynalı Serhi Dranenko isimli bir kişiye ait GKM Bilişim. Ağustos 2019'da kurulan bu şirkete gönderilen para miktarı 8 milyon 751 bin TL. Söz konusu şirketin Şişli'deki adresinde ise bulunamadığı tespit edildi. Raporda, şüpheli bulunan bir diğer para miktarı ise 4 milyon 947 bin TL. Anılan para, hakkında dolandırıcılık davası da bulunan Nurettin Yavuz'a gönderildi. Yine şirket personeli Erman E'ye transfer edilen para miktarı ise 2 milyon 600 bin TL.

AİLEYE YÜKLÜ TRANSFER

Raporda, yüklü miktarda para transferi yapılan isimlerden biri de İstanbul Bilişim'in CEO'su Önder Yeşiloba'nın eşi, kardeşi ve annesi. Rapora göre Yeşiloba'nın eşi Ö. Yeşiloba'ya aktarılan para miktarı 1 milyon 172 bin TL. Yeşiloba'nın kardeşi Ö. Yeşiloba'ya transfer edilen para miktarı ise 10 milyon TL. Benzer şekilde anne K. Yeşiloba'ya gönderilen para miktarı ise Ö. Yeşiloba'ya ait olan ve bir yıl önce kurulan sosyal medya şirketi O. Bilişime transfer edilen para miktarı ise 3 milyon yakın. Rapora göre, anılan paranın 756 bin liralık kısmı, konkordato komiseri heyetinden izinsiz yapıldı.

"SEO HİZMETİ ALDIK"

Mahkemenin verdiği iflas kararına itiraz edeceklerini belirten İstanbul Bilişim CEO'su Önder Yeşiloba, şüpheli görünen para transferlerine ilişkin "Abdurrahman Yakupreisoğlu'na, aldığımız SEO hizmeti için bu parayı ödemişiz. Doğrudan tanıdığım bir isim değil. Kardeşime, eşime ve anneme yaptığımız ödemeler ise aldığımız mal ve hizmetlere karşılık. O. Bilişim ajans hizmeti veriyor. Biz de SEO hizmeti aldık. Zaman zaman da elektronik ürün aldık. Heyet raporu hatalı" dedi.

İflas kararı verilen İstanbul Bilişim raporu , milyonlarca liranın ailenin hesabına gönderildiğini ortaya çıkardı

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri, konkordato, Bilişim, İflas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İflas kararı verilen 'İstanbul Bilişim raporu', milyonlarca liranın ailenin hesabına gönderildiğini ortaya çıkardı - Son Dakika Ekonomi

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