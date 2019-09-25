Son Dakika Haberleri: İflas sonrası 'Thomas Cook' firmasına ait 14 uçakla 2 bin 957 yolcu ülkelerine gönderildi
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İflas sonrası 'Thomas Cook' firmasına ait 14 uçakla 2 bin 957 yolcu ülkelerine gönderildi

1 saat önce

İflas sonrası 'Thomas Cook' firmasına ait 14 uçakla 2 bin 957 yolcu ülkelerine gönderildi Aprona yanaşan uçaklar, yolcularını alıp havalandıANTALYA - Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasını açıklanmasının ardından, tatil için Antalya'ya gelen...

İflas sonrası 'Thomas Cook' firmasına ait 14 uçakla 2 bin 957 yolcu ülkelerine gönderildi

Aprona yanaşan uçaklar, yolcularını alıp havalandı

ANTALYA - Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasını açıklanmasının ardından, tatil için Antalya'ya gelen turistler ülkelerine dönmeye devam ediyor. Firmanın iflasını açıkladığı 23 Eylül tarihinden buyana Antalya'da tatil yapan 2 bin 957 turist ülkelerine gönderildi.

İflasın açıklanmasının ardından harekete geçen Antalya valiliği kriz masası oluşturup yolcu transferlerine başlamıştı. 24 Eylül tarihinde 8 uçak bin 700 yolcuyu güvenli bir şekilde ülkelerine gönderen Antalya Valiliği, 25 Eylül tarihinde ise 6 uçak ile bin 257 misafiri daha ülkelerine gönderdi. Bugün itibarıyla Antalya'da tatil yapan Thomas Cook misafiri 2 bin 957 yolcu 14 uçak ile ülkelerine gönderilmiş oldu. Antalya Havalimanında da üzerinde Thomas Cook yazılı uçaklar kameralara yansıdı.

İflas sonrası 'Thomas Cook' firmasına ait 14 uçakla 2 bin 957 yolcu ülkelerine gönderildi

Thomas Cook, Antalya, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:15 Kaynak: İHA
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