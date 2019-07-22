Son Dakika Haberleri: İflasın eşiğine gelen kanatlı sektörü devletten acil destek bekliyor
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İflasın eşiğine gelen kanatlı sektörü devletten acil destek bekliyor

30 dakika önce

Irak'ın yumurtanın yanı sıra birçok ürünün ithalatını yasaklaması sektör temsilcilerini harekete geçirdi.

İflasın eşiğine gelen kanatlı sektörü devletten acil destek bekliyor, System.String[]
Irak'ın yumurtanın yanı sıra birçok ürünün ithalatını yasaklaması sektör temsilcilerini harekete geçirdi. Yurtiçi piyasada yaşanan arz fazlası nedeniyle fiyatların maliyetlerinin altında kaldığını vurgulayan sektör temsilcileri iflasın eşiğine geldiklerini belirterek devletten acil destek istediler.
Irak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:02 
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