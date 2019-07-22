İflasın eşiğine gelen kanatlı sektörü devletten acil destek bekliyor
30 dakika önce
Irak'ın yumurtanın yanı sıra birçok ürünün ithalatını yasaklaması sektör temsilcilerini harekete geçirdi.
Irak
'ın yumurtanın yanı sıra birçok ürünün ithalatını yasaklaması sektör temsilcilerini harekete geçirdi. Yurtiçi piyasada yaşanan arz fazlası nedeniyle fiyatların maliyetlerinin altında kaldığını vurgulayan sektör temsilcileri iflasın eşiğine geldiklerini belirterek devletten acil destek istediler.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:02
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