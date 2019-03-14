Son Dakika Haberleri: İflaslarda Son 20 Yılın En Düşük Seviyesi

İflaslarda Son 20 Yılın En Düşük Seviyesi

11 dakika önce

FEDERAL İstatistik Dairesi (Destatis), 2018 yılında Almanya'da 109 bin 584 iflasın gerçekleştiğini açıkladı.

İflaslarda Son 20 Yılın En Düşük Seviyesi, System.String[]
FEDERAL İstatistik Dairesi (Destatis), 2018 yılında Almanya'da 109 bin 584 iflasın gerçekleştiğini açıkladı. İflasların 19 bin 302'sinin şirket iflasları olduğunu, bir önceki yıla oranla iflaslarda yüzde 3.9 oranında düşüş kaydedildiği ve 1999 yılından bu yana en düşük iflas seviyesinin yaşandığı belirtildi.

BİREYSEL İFLAS YÜZDE 5.5

2018 yılı içerisinde iflas eden şirketlerin piyasaya ödemek zorunda olduğu paranın yaklaşık 21 milyar Euro olduğu duyuruldu. Bireysel iflas sayısı ise yüzde 5.5 düşüş göstererek 90 bin 282'ye indi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:25 

Almanya, Güncel
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