İflaslarda Son 20 Yılın En Düşük Seviyesi

FEDERAL İstatistik Dairesi (Destatis), 2018 yılında Almanya'da 109 bin 584 iflasın gerçekleştiğini açıkladı.

FEDERAL İstatistik Dairesi (Destatis), 2018 yılında Almanya'da 109 bin 584 iflasın gerçekleştiğini açıkladı. İflasların 19 bin 302'sinin şirket iflasları olduğunu, bir önceki yıla oranla iflaslarda yüzde 3.9 oranında düşüş kaydedildiği ve 1999 yılından bu yana en düşük iflas seviyesinin yaşandığı belirtildi.



BİREYSEL İFLAS YÜZDE 5.5



2018 yılı içerisinde iflas eden şirketlerin piyasaya ödemek zorunda olduğu paranın yaklaşık 21 milyar Euro olduğu duyuruldu. Bireysel iflas sayısı ise yüzde 5.5 düşüş göstererek 90 bin 282'ye indi.

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