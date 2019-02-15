Son Dakika Haberleri: Ifo: ABD Vergileri Almanya Otomobil İhracatını Yüzde 50'ye Kadar Düşürebilir

Ifo: ABD Vergileri Almanya Otomobil İhracatını Yüzde 50'ye Kadar Düşürebilir

1 saat önce

– Almanya merkezli Ekonomik Araştırmalar Merkezi Ifo, ABD'nin yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulaması durumunda, uzun vadede Almanya'dan ABD'ye otomobil ihracatının yüzde 50'ye kadar gerileyebileceği uyarısı yaptı.

Ifo: ABD Vergileri Almanya Otomobil İhracatını Yüzde 50'ye Kadar Düşürebilir, System.String[]
– Almanya merkezli Ekonomik Araştırmalar Merkezi Ifo, ABD'nin yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulaması durumunda, uzun vadede Almanya'dan ABD'ye otomobil ihracatının yüzde 50'ye kadar gerileyebileceği uyarısı yaptı.

Ifo Direktörü Gabriel Felbermayr "Ek gümrük vergileri, Almanya'dan yapılan toplam otomobil ihracatını 18.4 milyar euroya denk gelen yüzde 7.7 düzeyinde düşürebilir" dedi.

Ifo'ya göre, ek gümrük vergileri nedeniyle Almanya'da otomotiv endüstrisinin katma değeri 7 milyar dolar değerinde düşerek yüzde 5.0 düzeyinde küçülmeye neden olabilir. Buna karşılık, söz konusu durumda ABD otomotiv endüstrisindeki katma değer ise 25 milyar euro düzeyinde artabilir. Ifo, ABD'nin Almanya üzerindeki ek gümrük vergilerinden Meksika, Japonya, Kanada, Güney Kore ve Çin otomotiv endüstrilerinin de etkilenebileceğine dikkat çekerken, Meksika ve Kanada'nın, ABD ile yaptıkları anlaşmanın uygulamaya girmesi durumunda ek gümrük vergilerinden muaf tutulabileceğini belirtti.

Felbermayr, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Avrupa Birliği, ABD ek gümrük vergilerinin iki tarafın ekonomik performansını sıfıra indirebilecek bir karşı strateji uygulayabilir. Bu strateji de, ABD ürünlerine ek gümrük vergileri uygulanması ve üreticilerini fiyat indirimine zorlamak olabilir. Fakat söz konusu durumda, ekonomik üretimleri 5 milyar euroya kadar düşebilecek olan üçüncü ülkelere zarar verebilir."

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Salı günü, otomotiv sektöründeki yüksek ithalatın ABD ulusal güvenliğine zarar verip vermediğine ilişkin bir rapor sunması bekleniyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:07 Kaynak: DHA

Meksika, Avrupa Birliği, Almanya, Ekonomi
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