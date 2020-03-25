Ifo: Alman iş dünyasının morali 2009'dan sonraki en düşük seviyesinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ifo: Alman iş dünyasının morali 2009'dan sonraki en düşük seviyesinde - Son Dakika

Ifo: Alman iş dünyasının morali 2009'dan sonraki en düşük seviyesinde

6 saat önce

Almanya'da geçen ay 96 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi, martta 1991'den bu yana en dik düşüşü kaydederek 86,1'e geriledi.

Ifo: Alman iş dünyasının morali 2009'dan sonraki en düşük seviyesinde, System.String[]

Almanya'da geçen ay 96 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi, martta 1991'den bu yana en dik düşüşü kaydederek 86,1'e geriledi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği mart ayı Almanya İş Anketi nihai sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, şubatta 96 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi, bu ay koronavirüsün etkisiyle 86,1 puana geriledi. Söz konusu 9,9 puanlık azalış, 1991'den bu yana en dik düşüş olarak kayıtlara geçerken, endeks de Temmuz 2009'dan beri en düşük seviyesine geriledi.

Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi ise bu dönemde 93,1 puandan 79,7'ye geriledi. Mevcut Durum Endeksi de 99 puandan 93 puana düştü.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman yöneticiler arasındaki duyarlılığın "çok korkunç" hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

" Ifo İş Dünyası Endeksi, şubatta 96 puandan martta 86,1 puana düştü. Bu, puan olarak 1991'den beri en dik düşüş olurken, endeks de Temmuz 2009'dan beri en düşük seviyesine geriledi. Özellikle şirketlerin beklentileri, daha önce hiç olmadığı kadar karardı. Alman yöneticiler arasındaki mevcut duruma ilişkin değerlendirmeler de önemli ölçüde kötüleşti. Alman ekonomisi şokta."

Öte yandan, Ifo, 1949'dan beri yayımlanan Ifo İş Dünyası Endeksi sonuçlarını koronavirüs salgını nedeniyle olağan dışı durum göz önüne alınarak ilk kez öncü verileri 19 Mart'ta yayınlamıştı.

Almanya'da ekonomi, geçen yıl yüzde 0,6 büyümüştü. Hükümet, koronavirüs salgını öncesi büyümenin bu yıl yüzde 1,1'e yükselmesini bekliyordu.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:10 Kaynak: AA

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