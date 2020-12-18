Ifo: Alman iş dünyasının morali aşı beklentisiyle düzeliyor - Son Dakika

Ifo: Alman iş dünyasının morali aşı beklentisiyle düzeliyor

18.12.2020 12:57
Ifo: Alman iş dünyasının morali aşı beklentisiyle düzeliyor, System.String[]

Almanya'da geçen ay 90,9 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi, aralıkta 92,1 puana yükselirken, ülkede Kovid-19 vakalarındaki artışın yeni kısıtlamalara neden olmasına rağmen virüse karşı aşıdaki gelişmelerle Alman şirketlerinin daha iyimser olduğu bildirildi.

Almanya'da geçen ay 90,9 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi, aralıkta 92,1 puana yükselirken, ülkede Kovid-19 vakalarındaki artışın yeni kısıtlamalara neden olmasına rağmen virüse karşı aşıdaki gelişmelerle Alman şirketlerinin daha iyimser olduğu bildirildi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Almanya İş Anketi nihai sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, kasımda 90,9 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi, Kovid-19'a karşı aşılama görünümü nedeniyle bu ay 92,1 puana yükseldi. Böylece endeks, 2 aydır art arda düşüşünün ardından yükseliş kaydetti.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 91,8'den 92,8 puana, Mevcut Durum Endeksi de 90'dan 91,3 puana çıktı.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman yöneticiler arasındaki duyarlılığın aralıkta iyileştiğini belirterek "Ifo İş Dünyası Endeksi, kasımda 90,9 puandan aralıkta 92,1 puana çıktı. Şirketlerin mevcut durum değerlendirmeleri de biraz daha iyiydi. Gelecek altı ay için daha öncesine göre daha az endişeyleydiler. Kovid-19'a karşı kısıtlamalar bazı sektörleri zorlarken, genel olarak Alman ekonomisi direnç gösteriyor." ifadesini kullandı.

Alman hükümeti, ülkede salgının yayılmasının önlenmesi ve vakalardaki artış hızının düşürülmesi için 2 Kasım'da uygulamaya aldığı yeni kısıtlamaları 16 Aralık'ta sıkılaştırılarak 10 Ocak 2021'e kadar uygulanmasına karar verdi.

Ekonomistler, ülkede sıkılaştırılan kısıtlamaların imalat ve inşaat sektörünü doğrudan etkilemese de ülkede ekonomik faaliyetlerin yılın son çeyreğinde durgunlaşmasını ve ekonominin yeniden küçülmesini bekliyor.

Ifo, dün gelecek yıl Alman ekonomisinde büyüme beklentisini yüzde 5,1'den 4,2'ye revize etmişti.

Almanya'da ekonomi, ikinci çeyrekte yüzde 9,8 küçüldükten sonra üçüncü çeyrekte yüzde 8,5 genişlemişti. Dördüncü çeyreğin başındaki ekonomideki toparlanmaya rağmen Kovid-19 salgınında artan vaka sayısı, seyahat uyarıları ve yeni kısıtlamalarla ilgili endişelerin bundan sonraki süreçte toparlanmanın kırılgan kalmasını sağlayacağı belirtiliyor.

İş Dünyası, Ekonomi, Almanya, Alman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ifo: Alman iş dünyasının morali aşı beklentisiyle düzeliyor - Son Dakika


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