Son Dakika Haberleri: Ifo: almanya ekonomisi için ufukta resesyon var
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Ifo: almanya ekonomisi için ufukta resesyon var

51 dakika önce

Almanya merkezli Ifo Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, Almanya ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0.1 yavaşlamasına ve üçüncü çeyrekte de yine yüzde 0.1 yavaşlama beklentilerine paralel olarak, Almanya ekonomisi 2019 ve 2020 büyüme beklentilerini düşürdüğünü duyurdu.

Ifo: almanya ekonomisi için ufukta resesyon var, System.String[]

Almanya merkezli Ifo Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, Almanya ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0.1 yavaşlamasına ve üçüncü çeyrekte de yine yüzde 0.1 yavaşlama beklentilerine paralel olarak, Almanya ekonomisi 2019 ve 2020 büyüme beklentilerini düşürdüğünü duyurdu.

Ifo'ya göre, analistlerin 2019'da Almanya ekonomisi büyüme beklentisini yüzde 0.6 düzeyinden yüzde 0.5'e indirildiği belirtilirken, Ifo Öngörü Yetkilisi Timo Wollmershaeuser şu yorumu yaptı:

"Almanya ekonomisi, resesyona düşme riskinde. Tıpkı bir petrol sızıntısı gibi sanayideki zayıflık lojistik ve hizmet sağlayıcıları gibi ekonominin diğer sektörlerine de yayılıyor.

"Bu öngörü, yüksek belirsizliklere paralel olarak oluşturuldu. Örnek vermek gerekirse, Birleşik Krallık ve AB arasında anlaşmasız Brexit olmayacağını ve ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerin yeniden yükselmeyeceğini düşünüyoruz."

Wollmershaeuser, teknik kapsamda söz konusu görünümün resesyon olasılıkları gösterdiğini vurgularken, dördüncü çeyrekte hafif toparlanma beklentisi ve ilk çeyrekte izlenen güçlü yüzde 0.4'lük büyümenin yıl sonunda Almanya ekonomisinde yüzde 0.5'lik güçlenmeye işaret ettiğini söyledi ve ekledi:

"Bu eksi yönlü eğilim, yıllardır var olan küresel ekonomik düzeni sorgulayan bir dizi politik olay sebebiyle oluştu."

Wollmershaeuser, Ifo'nun 2020 ve 2021 yılına yönelik beklentilerini de düşürdüğüne dikkat çekerken, 2020 yılına yönelik büyüme beklentisini yüzde 1.7'den yüzde 0.8'e indirdiğini, 2021'de de yüzde 1.4'lük büyüme beklendiğini söyledi.

Almanya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:00 Kaynak: DHA
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