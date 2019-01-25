Son Dakika Haberleri: İfo: Almanya İş İklimi Endeksi Ocak'ta Düştü

İfo: Almanya İş İklimi Endeksi Ocak'ta Düştü

1 saat önce

– Almanya'Da İş İklimi Endeksi Ocak ayında, üst üste beşinci ay düşüş göstererek, 2018 yılının Aralık ayındaki 100.6 puandan, 2016 yılının Şubat ayından bu yana en düşük düzeyi olan 99.1 puana geriledi.

İfo: Almanya İş İklimi Endeksi Ocak'ta Düştü, System.String[]
Almanya'Da İş İklimi Endeksi Ocak ayında, üst üste beşinci ay düşüş göstererek, 2018 yılının Aralık ayındaki 100.6 puandan, 2016 yılının Şubat ayından bu yana en düşük düzeyi olan 99.1 puana geriledi.

Ifo Enstitüsü Başkanı Clemens Fuest, endüstrilyel ürünlere olan talebin azalmasının, ülke ekonomisinin aşağı yönlü etkilediğini, bunun yanında Brexit ile ilgili belirsizlikler ve ABD hükümetinin geçici olarak kapatılmasının da iş ortamına olumsuz etki ettiğini söyledi.

Mevcut Durum Endeksi, 2018 yılı Aralık ayındaki 104.9 değerinden 104.3'e gerilerken, İş Beklentisi Endeksi, 2018 yılının Aralık ayındaki 97.3 puandan 94.2 puana geriledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:50 Kaynak: DHA

Aralık, Almanya, Ekonomi
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