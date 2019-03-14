Son Dakika Haberleri: Ifo, Almanya'nın Büyüme Tahminini Düşürdü

Ifo, Almanya'nın Büyüme Tahminini Düşürdü

1 saat önce

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya'nın bu yıla ilişkin büyüme tahminini, imalat sanayisinde yaşanan sıkıntılar, küresel ekonomideki belirsizlikler ve Alman ürünlerine talebin zayıflatması nedeniyle aşağı yönlü revize etti.

Ifo, Almanya'nın Büyüme Tahminini Düşürdü, System.String[]
Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya'nın bu yıla ilişkin büyüme tahminini, imalat sanayisinde yaşanan sıkıntılar, küresel ekonomideki belirsizlikler ve Alman ürünlerine talebin zayıflatması nedeniyle aşağı yönlü revize etti.

Ifo, bu yıl için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme tahminini yüzde 1,1'den 0,6'ya düşürürken ve 2020 büyüme beklentisini 1,6'dan 1,8'e yükseltti.

Merkezi Münih'te bulunan Ifo, Almanya ekonomisine ilişkin kışın paylaştığı, 2019-2020'yi kapsayan büyüme tahminlerinde ilkbahar döneminde güncelleme yaptı.

İşsizlik ve istihdam tahminleri değiştirilmezken, ekonomideki yavaşlamanın istihdam artışını yavaşlatacağına dikkat çekildi. Bu yıl için yüzde 4,9, gelecek yıl için 4,7 işsizlik tahmini korundu.

İstihdam edilen kişi sayısının ise bu yıl 45 milyon 247 binden, önümüzdeki yıl 45 milyon 496 bine yükseleceği tahmini yapıldı.

Ifo, Alman kamu sektörünün bu yıl 28,2 milyar avro bütçe fazlasının gelecek yıl 16,7 milyar avroya gerilemesini bekliyor.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman imalat sanayisinde mevcut üretim zorluklarının ancak kademeli olarak aşılabileceğini belirterek, imalat sanayisinin bu yıl Alman ekonomisinin motoru olma görevini yerine getirmede başarısız kalacağını hatırlattı.

Küresel ekonominin ivme kaybetmesinden dolayı Alman ürünlerine yönelik dış talebin düşük kaldığını belirten Wollmershaeuser, "Alman ekonomisindeki iç faktörler halen güçlü. Bu yıl, güçlü ücret artışları, düşük enflasyon oranı, vergi ve sosyal güvenlik primleri oranlarının indirilmesi ve kamu ödemelerinin artması hane halkının reel gelirlerinde büyük bir artışa sebep olabilir. Bu da özel tüketim ve inşaat sektörünü destekleyecektir." ifadesini kullandı.

Ülkede bu yılın ilk çeyreğinde ciddi bir toparlanma beklenirken, "küresel ticaret ihtilaflarının artması", " Çin'deki ekonomik yavaşlama", "İtalyan ekonomisindeki sorunlar," ve "Brexit nedeniyle geçici tedarik zincirindeki karışıklıklar" ülke ekonomisi için olumsuz gelişmeler olarak değerlendiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:33 Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Güncel
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