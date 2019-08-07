Ifo: Almanya sanayi üretiminin gelecek üç ayda düşmesi bekleniyor

Almanya merkezli Ifo Ekonomik Araştırma Enstitüsü İş Anketi, Almanya'da sanayi üretimi beklentisinin Haziran ayındaki eksi 2.1 denge puan düzeyinden Temmuz'da eksi 5.7 denge puana düştüğünü gösterdi.Ifo anketi, Alman sanayi üretiminde büyük bir düşüş olacağına yönelik beklentiler olduğuna işaret ederken, söz konusu Temmuz verisinin 2012'den bu yana görülen en düşük düzey olduğu belirtildi ve üretim beklentilerinin değişmediği bir senaryoda söz konusu düzeyin sıfırda kalabileceği vurgulandı.Ifo Ekonomi Uzmanı Robert Lehmann, söz konusu anketle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:"Şu an Almanya sanayi üretimi görünümü pek iyimser görünmüyor. Gün geçtikçe birçok şirket gelecek çeyrekte üretimlerini azaltmayı hedeflediklerini açıklıyor. Bu da, karamsarlığın iyimserliği geçtiğini gösteriyor. Alman sanayisindeki durgunluğun sonu şu an pek yakında olacak gibi görünmüyor."Ifo verilerine göre sanayi üretimi verilerinde makine mühendisliğindeki denge değerinin Haziran ayındaki 1.6 puan düzeyinden Temmuz'da eksi 7.3 puana gerilediği görüldü. Bunun yanında, kimse sanayi dışında bütün sektörlerde genel bir karamsarlık izlendiği belirtildi.