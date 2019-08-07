Son Dakika Haberleri: Ifo: Almanya sanayi üretiminin gelecek üç ayda düşmesi bekleniyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Ifo: Almanya sanayi üretiminin gelecek üç ayda düşmesi bekleniyor

31 dakika önce

Almanya merkezli Ifo Ekonomik Araştırma Enstitüsü İş Anketi, Almanya'da sanayi üretimi beklentisinin Haziran ayındaki eksi 2.1 denge puan düzeyinden Temmuz'da eksi 5.7 denge puana düştüğünü gösterdi.

Ifo: Almanya sanayi üretiminin gelecek üç ayda düşmesi bekleniyor, System.String[]
Almanya merkezli Ifo Ekonomik Araştırma Enstitüsü İş Anketi, Almanya'da sanayi üretimi beklentisinin Haziran ayındaki eksi 2.1 denge puan düzeyinden Temmuz'da eksi 5.7 denge puana düştüğünü gösterdi.
Ifo anketi, Alman sanayi üretiminde büyük bir düşüş olacağına yönelik beklentiler olduğuna işaret ederken, söz konusu Temmuz verisinin 2012'den bu yana görülen en düşük düzey olduğu belirtildi ve üretim beklentilerinin değişmediği bir senaryoda söz konusu düzeyin sıfırda kalabileceği vurgulandı.
Ifo Ekonomi Uzmanı Robert  Lehmann, söz konusu anketle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
"Şu an Almanya sanayi üretimi görünümü pek iyimser görünmüyor. Gün geçtikçe birçok şirket gelecek çeyrekte üretimlerini azaltmayı hedeflediklerini açıklıyor. Bu da, karamsarlığın iyimserliği geçtiğini gösteriyor. Alman sanayisindeki durgunluğun sonu şu an pek yakında olacak gibi görünmüyor."
Ifo verilerine göre sanayi üretimi verilerinde makine mühendisliğindeki denge değerinin Haziran ayındaki 1.6 puan düzeyinden Temmuz'da eksi 7.3 puana gerilediği görüldü. Bunun yanında, kimse sanayi dışında bütün sektörlerde genel bir karamsarlık izlendiği belirtildi.


Almanya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çeşme-Atina seferleri mehterle başladı, iflasla bitti
Kadın hırsız hastanede, hasta gibi davranıp hastaları soydu Sevgilisi tarafından terk edilen genç, Facebook canlı yayınında TIR'a çarparak intihar etti Zirveden getirdiği doğal karı, 30 yıldır lezzet şölenine dönüştürüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 17:07:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ifo: Almanya sanayi üretiminin gelecek üç ayda düşmesi bekleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]