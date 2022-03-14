Ifo araştırması: Rusya'dan enerji ithalatını durdurursa Almanya'nın GSYH'si yüzde 3 gerileyebilir - Son Dakika
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Ifo araştırması: Rusya'dan enerji ithalatını durdurursa Almanya'nın GSYH'si yüzde 3 gerileyebilir

14.03.2022 16:20
Ifo araştırması: Rusya'dan enerji ithalatını durdurursa Almanya'nın GSYH'si yüzde 3 gerileyebilir

Almanya'nın Rusya'dan enerji ithalatını bu ülkenin Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle durdurması durumunda, kısa vadede Almanya gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 3 gerileyebileceği bildirildi.

Almanya'nın Rusya'dan enerji ithalatını bu ülkenin Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle durdurması durumunda, kısa vadede Almanya gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 3 gerileyebileceği bildirildi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ile Avrupa Ekonomik ve Mali Politika Araştırma Ağı (EconPol) tarafından simülasyona dayalı tahminlere göre yapılan "Rusya'dan Enerji İthalatının Durdurulmasının Almanya İçin Ekonomik Etkileri" adlı araştırmanın sonuçları yayımlandı.

Araştırmaya göre, Rusya'dan enerji ithalatının durdurulması kısa vadede Almanya GSYH'sinin yüzde 3'üne mal olabilecek.

Araştırmada, petrol ve kömürün diğer ülkelerden ithalatla ikame edilebileceğini, ancak gazın yerini alacak başka bir yer bulmanın daha zor olduğu vurgulanarak, Almanya'nın Rusya'dan gaz ithalatını başka bölgelere kaydırmasının "karmaşık" olduğu belirtildi.

Ortak çalışmada, "Rusya dışındaki ülkelerden gaz ithal edilebilir, elektrik üretiminde gaz yerine kömür ve nükleer enerji kullanılabilir. Yaz boyunca gaz rezervleri doldurulabilir. Bununla birlikte, bu önlemler önümüzdeki 12 ay boyunca gaz tüketimindeki açığı yalnızca kısmen dengeleyecektir." denildi.

Ifo Makroekonomi ve Anketler Merkezi Direktörü Andreas Peichl, Kovid-19 salgınında GSYH'da yaklaşık yüzde 4,5 düşüşe neden olduğu düşünüldüğünde, enerji ithalatını durdurmanın maliyetinin önemli olacağını vurguladı.

Peichl, buna ek olarak, sanayinin büyük bir bölümünün Kovid-19'un etkilerinden henüz kurtulmuş olmadığının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Ifo'nun araştırmacısı Karen Pittel de Almanya'nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltmak için hızlı ve kararlı adımlar atması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün uygun tedbirler alınmazsa, bu kış şantaja maruz kalma riskiyle karşı karşıya kalabiliriz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Almanya, ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan alıyor.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı verilerine göre, Rusya'nın Ukrayna'nın özerk yönetimi olan Kırım'ı yasa dışı ilhakından (2014) bu yana Almanya, Rusya'dan 170 milyar avroluk enerji ithalatı (doğal gaz, kömür ve petrol) yaptı.

Rusya, Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle ağır bir yaptırım dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Batı ülkeleri, Rusya'ya ağır ekonomik bedeller ödetmek için özellikle finans alanında çok sayıda yaptırımı yürürlüğe koydu. Bu yaptırımlardan dolayı Batılı şirketler için Rusya'da faaliyet göstermek giderek daha zor hale geldi.

ABD ve İngiltere, 8 Mart'ta Rusya'dan petrol ithalatını durduracaklarını açıkladı.

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Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Almanya, Enerji, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ifo araştırması: Rusya'dan enerji ithalatını durdurursa Almanya'nın GSYH'si yüzde 3 gerileyebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ifo araştırması: Rusya'dan enerji ithalatını durdurursa Almanya'nın GSYH'si yüzde 3 gerileyebilir - Son Dakika
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