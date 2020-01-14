Ifo/Braml: ABD-Çin uzlaşısı kapsamlı ticaret anlaşması değil

Almanya merkezli ekonomik araştırmalar merkezi Ifo dış ticaret uzmanı Martin Braml, ABD ve Çin arasında imzalanacak olan ticaret anlaşmasının birinci kaleminin ilke olarak kabul edildiğini belirtirken, mevcut koşulların kapsayıcı bir ticaret anlaşmasına işaret etmeyebileceği uyarısı yaptı.

"Her şeye rağmen, bu anlaşma hala yetersiz; çünkü, tarife muafiyetleri ve kozmetikler gerçek, geniş kapsamlı bir ticaret anlaşması oluşturulduğu anlamına gelmiyor" diyen Braml, ayrıca Washington'ın "ticari görüşmeleri prensipte sonlandırmaya niyetli olmayabileceğini" savundu:

"Bu, Meksika ve Kanada 'yla yapılan NAFTA görüşmeleri, Japonya ve Güney Kore 'yle yapılan FTA görüşmelerinde, şimdi de Çin anlaşmasında görülüyor. Trump, iddia ettiği kadar dobra bir mükemmeliyetçi olmayabilir.

Braml, söz konusu görünüme paralel olarak Avrupa Birliği'nin de ABD ile yapılacak ticaret anlaşmasını sonuca ulaştırması gerektiğini söyledi:

"Bu yüzden Avrupa Birliği bu fırsatı değerlendirip Amerikanlara kendi ticaret anlaşmasının kesin bir şekilde sonuca varması için baskı yapmalı. Temmuz 2018 Juncker anlaşması artık resmi olarak uygulanmalı."

Temmuz ayında, yalnızca sanayi ürünlerinde olmak üzere AB ve ABD'nin mevcut tarifeleri aşama aşama azaltmasına karar verilmişti.

Braml, şu öneriyi yaptı:

"Anlaşmanın Dünya Ticaret Örgütü kurallarını izlemesi gerekiyor. Bu da, bireysel alanlara uygulanamayacağını, fakat ticaretin bütün hatlarını kapsaması anlamına geliyor. Avrupa tarım sektörünü açmayı reddetmek sürdürülebilir bir yaklaşım olmayabilir."