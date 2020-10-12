Ifo'dan "Almanya'da ekonomik ve sosyal faaliyetleri aşırı kısıtlamayın" uyarısı - Son Dakika

Almanya'nın önemli Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) Başkanı Clemens Fuest, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Almanya'da ekonomik faaliyetlere aşırı müdahaleye karşı uyarıda bulunarak, "Ekonomik faaliyetleri engelleyen değil, kolaylaştıran kısıtlamalara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Fuest, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'da Kovid-19 vaka sayısının artış göstermesinin, artan enfeksiyon sayılarının yanı sıra artan test sayısından kaynaklandığını vurguladı.

Fuest, "Ekim ayındaki Kovid-19 vaka rakamları ile nisan rakamlarını doğrudan karşılaştıramayız. Bu nedenle siyasi ve ekonomik karar alıcılar, çok katı kısıtlamalar getirmemeli veya çok gevşek önlemlerle tepki vermemeli." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede ekonomik faaliyetlere aşırı müdahaleye karşı uyarılarını tekrarlayan Fuest, ekonomik faaliyetleri engelleyen değil, kolaylaştıran kısıtlamalara ihtiyaçları olduğunu aktardı.

Fuest, salgının yayılmasının hız kazandığına dikkati çekerek, "Nisanda testler bugünkü kadar yoğun olsaydı salgında ilk dalganın zirvesindeyken keşfedilen vaka sayısı 10 bin daha fazla olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Maske takma mecburiyeti ve ek testlerin ekonomik faaliyetlerin devamına ve okulların açık kalmasına olanak tanıyacağına işaret eden Fuest, "Aynı zamanda, salgın kontrol altına alınmazsa ekonomik bir toparlanma olamaz. Bu nedenle sağlık ve ekonomi politikası endişeleri arasında gerçek bir uyuşmazlık yok." ifadelerini kullandı.

Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vaka sayısının son günlerde önemli ölçüde artması dikkati çekerken, politikacılar, maske takmayanlar için daha sert cezalar verilmesini ve eyalet düzeyinde ekonomik faaliyetlere daha fazla kısıtlama getirilmesini tartışmaya başladı.