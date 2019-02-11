Son Dakika Haberleri: Ifo Dünya Ekonomik İklimi'ndeki Gerileme Sürüyor

Ifo Dünya Ekonomik İklimi'ndeki Gerileme Sürüyor

2 gün önce

– Almanya merkezli Ekonomik Araştırmalar Merkezi Ifo'nun hazırladığı "Dünya Ekonomik İklimi" ilk çeyrekte eksi 2.2 puandan eksi 13.1 puana gerileyerek, dördüncü kez üst üste düştü.

Ifo Dünya Ekonomik İklimi'ndeki Gerileme Sürüyor, System.String[]
Almanya merkezli Ekonomik Araştırmalar Merkezi Ifo'nun hazırladığı "Dünya Ekonomik İklimi" ilk çeyrekte eksi 2.2 puandan eksi 13.1 puana gerileyerek, dördüncü kez üst üste düştü. Mevcut ekonomik beklentiler ve değerlendirmeler de gözle görülür bir şekilde gerilerken, genel durumun kısmen olumlu olduğu belirtildi.

Ifo'ya göre, küresel ekonomik büyüme gün geçtikçe yavaşlarken, ekonomik iklimdeki bozulmaya temel olarak gelişmiş ekonomiler sebep oldu. ABD'de beklentiler ve değerlendirmelerde büyük bir düşüş görüldü ve Avrupa Birliği'nde de uzmanların öngörüleri aşağı yönlü oldu. ABD ve AB'nin aksine, gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik iklim, son iki çeyrekte düştükten sonra bu dönemde büyük bir değişim göstermedi. Ekonomik iklim değerlendirmeleri, özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da yatıştı.

Ifo uzmanları özel tüketim, yatırım ve dünya ticaretinde daha zayıf bir büyüme olacağını öngörüyor. Katılımcıların çoğunluğu, kısa ve uzun dönem faiz oranlarının artmasını beklemesine rağmen, hisselerinde gözle görülür bir düşüş görüldü. Katılımcılar ayrıca doların da değer kaybetmesini bekliyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:14 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, TEM Otoyolu, Almanya, Ekonomi
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