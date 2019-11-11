İFO Enstitüsü:

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (IFO), 117 ülkede yaptığı ekonomik araştırmayı yayınladı. Araştırmaya göre 2009 yılından bu yana dünya ekonomisin en karamsar döneminin yaşandığı belirtildi.



2009 yılında dünya genelinde önce finans ve daha sonra ekonomik krizin yaşandığı, 2019 yılında ise dünyaya yön veren ülkeler arasında yaşanılan ticaret savaşlarının da son 10 yılın en kötü dönemine neden olduğuna vurgu yapıldı. Dünya genelinde uzun vadeli bir gerileme yaşandığı, 2019'in dördüncü çeyreğinden itibaren endeksin -10.1'den -18.8 puanlara düşmesinin beklentileri önemli ölçüde azalttığı ifade edildi.



IFO Başkanı Clemens Fuest, "Küresel ekonomi soğumaya devam ediyor. Neredeyse tüm bölgelerde ekonomik iklim bozulmaktadır. Ticari çatışmalar ve Brexit gibi riskler karamsarlığın esas nedeni olarak görülüyor. ABD'nin başlattığı yaptırım ve ticaret savaşları nedeniyle son 10 yılın en zayıf büyüme, en düşük yatırım ve durağan bir satın alma dönemi yaşanıyor" açıklamasında bulundu.



117 ülkeden bin 230 uzmanın katıldığı ankette, dünya ticaretinde daha zayıf bir büyüme, özel tüketimde zayıflık ve düşük yatırım faaliyeti beklendiği ve yaşanan krizlere karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğu görüşlerine yer verildi. - MÜNİH