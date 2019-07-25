Son Dakika Haberleri: Ifo-İş iklimi Temmuz'da 95.7 puana geriledi
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Ifo-İş iklimi Temmuz'da 95.7 puana geriledi

1 saat önce

Almanya merkezli Ifo Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, iş ikliminin Temmuz'da 95.7 puana gerileyerek Kasım 2014'ten beri görülen en düşük düzeyine indiğini ve böylece Almanya özel sektöründe yöneticilerın kötümser olduğunu duyurdu.

Ifo-İş iklimi Temmuz'da 95.7 puana geriledi, System.String[]
Almanya merkezli Ifo Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, iş ikliminin Temmuz'da 95.7 puana gerileyerek Kasım 2014'ten beri görülen en düşük düzeyine indiğini ve böylece Almanya özel sektöründe yöneticilerın kötümser olduğunu duyurdu.
Ifo'dan yapılan açıklamaya göre iş iklimi, Haziran'da da 0.1 puan revize edilerek 97.5 olmuş ve söz konusu düzeyin Nisan 2013'ten beri görülen en düşük düzey olduğu belirtilmişti.
Ifo, iş ikliminin yaında mevcut durum değerlendirmesinin de Temmuz'da 1.7 puan düşüşle 99.4 puana gerileyerek Mayıs 2016'dan bu yanaki en düşük düzeyini gördüğünü açıkladı. Bu dönemde beklentiler de son 10 yılın en kötümser düzeyi olmak üzere 1.8 puan düşüşle 92.2 puana indi.
Ifo'ya göre imalat sektöründe iş iklimi de 5.6 puan düşüşle eksi 4.3'e inerek en son Şubat 2010'da görülen düzeyine geiledi.


Almanya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:54 Kaynak: DHA
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