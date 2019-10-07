Ifo: Yuandaki devalüasyon Avrupa'ya yarıyor

Almanya'da bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ticaret savaşlarında Çin'in para birimi yuanın yüzde 10 devalüe edilmesinin Almanya hariç Avrupa ekonomisine 1,94 milyar euroroluk bir ek katkısı olacağını duyurdu.