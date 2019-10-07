Son Dakika Haberleri: Ifo: Yuandaki devalüasyon Avrupa'ya yarıyor
Son Dakika Ekonomi Ifo: Yuandaki devalüasyon Avrupa'ya yarıyor

Ifo: Yuandaki devalüasyon Avrupa'ya yarıyor

1 saat önce

Almanya'da bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ticaret savaşlarında Çin'in para birimi yuanın yüzde 10 devalüe edilmesinin Almanya hariç Avrupa ekonomisine 1,94 milyar euroroluk bir ek katkısı olacağını duyurdu.

Ifo: Yuandaki devalüasyon Avrupa'ya yarıyor, System.String[]

Almanya'da bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ticaret savaşlarında Çin'in para birimi yuanın yüzde 10 devalüe edilmesinin Almanya hariç Avrupa ekonomisine 1,94 milyar euroroluk bir ek katkısı olacağını duyurdu.

Ekonomi, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HSBC 10 bin kişiyi işten çıkaracak
Altın haftaya yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum Dağcılar, Örümcek Ormanları'nda 98 kişiyle doğa yürüyüşü yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 19:45:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ifo: Yuandaki devalüasyon Avrupa'ya yarıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]