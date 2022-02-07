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Ifo, yüksek enerji fiyatları nedeniyle Almanya için enflasyon tahminini yükseltti - Son Dakika

Ifo, yüksek enerji fiyatları nedeniyle Almanya için enflasyon tahminini yükseltti

07.02.2022 15:58
Ifo, yüksek enerji fiyatları nedeniyle Almanya için enflasyon tahminini yükseltti

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yüzde 3,3'ten yüzde 4'e yükseltti.

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yüzde 3,3'ten yüzde 4'e yükseltti.

Merkezi Münih'te bulunan Ifo, ülke ekonomisine ilişkin Aralık 2021'de paylaştığı, 2022'yi kapsayan enflasyon tahmininde artan fiyatlar nedeniyle güncelleme yaptı.

Enstitüden yapılan açıklamada, Almanya'daki şirketlerin fiyatlarını daha da artırmayı planlandığı kaydedilerek, şirketlerin aralıkta 44,7 puan olan gelecek üç ay için fiyat beklentilerinin ocakta 46 puana yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Ifo'nun da bu yıla ilişkin enflasyon tahminini pahalı enerji nedeniyle yüzde 3,3'ten 4'e yükselttiği bildirildi.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şirketlerin artan enerji, ara ürün ve mal tedarik maliyetlerini müşterilerine yansıttığını bildirerek, bunun tüketici fiyatları üzerinde etkisinin olacağını vurguladı.

Wollmershaeuser, "Bu da aylık enflasyon oranlarının bir süre daha yüzde 4'ün üzerinde kalacağı anlamına geliyor. Bu nedenle 2022 için enflasyon tahminimizi yüzde 4'e yükselttik. Aralıkta yaşam maliyetinde hala yüzde 3,3'lük bir artış olduğunu varsayıyorduk." dedi.

Bu arada, Almanya'da Aralık 2021'de yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, ocakta piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşerek yüzde 4,9 olmuştu.

Ülkede yıllık TÜFE, geçen yıl 2020'ye kıyasla 2,6 puan artarak ortalama yüzde 3,1'e yükseldi. Bu da 1993 yılından (yüzde 4,5) bu yana en yüksek yıllık enflasyon olarak kayıtlara geçti. Kovid-19 salgını öncesi 2019'da enflasyon yüzde 1,4 ve salgının ilk yılı 2020'de ise yüzde 0,5 olmuştu.

Öte yandan, Almanya'da tüketici için alışılmadık derecede yüksek enflasyon iyice hissedilirken, yüksek enflasyon nedeniyle Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gevşek para politikasına yönelik hoşnutsuzluk artıyor.

Bir asır önce Weimar Cumhuriyeti'nde (1918-1933 dönemi) görülen ve tüketicilerin satın alma gücünü çökerten hiper enflasyondan dolayı "enflasyon" Almanya'da her zaman hassas bir konu olarak görülüyor.

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Araştırma, Enflasyon, Almanya, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ifo, yüksek enerji fiyatları nedeniyle Almanya için enflasyon tahminini yükseltti - Son Dakika


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