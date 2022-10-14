IFRC'den, Rusya ve Ukrayna'ya "savaş esirlerine erişime izin verilmesi" çağrısı - Son Dakika
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IFRC'den, Rusya ve Ukrayna'ya "savaş esirlerine erişime izin verilmesi" çağrısı

14.10.2022 19:56
IFRC'den, Rusya ve Ukrayna'ya "savaş esirlerine erişime izin verilmesi" çağrısı

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Rusya-Ukrayna Savaşı'nda esir alınanlara insani yardım erişimi sağlanabilmesi için her iki tarafa çağrıda bulundu.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Rusya- Ukrayna Savaşı'nda esir alınanlara insani yardım erişimi sağlanabilmesi için her iki tarafa çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında konuşan IFRC Sözcüsü Ewan Watson, savaşın her iki cephesindeki esirlere erişim sağlayamamaktan ötürü hayal kırıklığı içinde olduklarını belirtti.

Watson, "Her iki tarafa da savaş esirlerine düzenli şekilde erişim sağlamamıza izin verme çağrısı yapıyoruz. Çatışma süresince esirlerin durumunu kontrol etmemiz, aileleriyle iletişim halinde olabilmemiz ve yerlerini bilmemiz açısından bu hayati önem taşıyor." dedi.

IFRC'nin esirlere erişim çağrısının acil olduğunu vurgulayan Watson, Rusya ve Ukrayna güçlerinin bu çağrıya kulak vermesi gerektiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Kızılay, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel IFRC'den, Rusya ve Ukrayna'ya 'savaş esirlerine erişime izin verilmesi' çağrısı - Son Dakika

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