IFRC Genel Sekreter Yardımcısı Castellanos'tan Kızılay Başkanı Kınık'a ziyaret - Son Dakika

IFRC Genel Sekreter Yardımcısı Castellanos'tan Kızılay Başkanı Kınık'a ziyaret

Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Programlar ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Xavier Castellanos, IFRC Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı ziyaret etti.

IFRC Genel Sekreter Yardımcısı Castellanos'tan Kızılay Başkanı Kınık'a ziyaret, System.String[]

Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Programlar ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Xavier Castellanos, IFRC Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı ziyaret etti.

Göreve atanmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Castellanos ile IFRC Türkiye Ülke Direktörü Ruben Cano, Kınık tarafından Kızılay Sütlüce Başkanlık Ofisinde kabul edildi.

Burada düzenlenen basın toplantısında konuşan Kınık, IFRC ile Kızılay arasındaki operasyonel iş birliği ve çok boyutlu program ortaklıkları itibarıyla çok zengin portfolyoları bulunduğunu, Castellanos'un da bu portfolyoların mevcut durumlarının analizi ile yeni işlerin değerlendirilmesi münasebetiyle ziyarete geldiğini söyledi.

Castellanos'un dün İstanbul Havalimanı'nı da ziyaret ettiğini aktaran Kınık, "Havalimanımızın içerisinde Kızılay ve Federasyonumuza tahsis edilmiş, küresel operasyonlarımızı yürüteceğimiz bir afet ve insani yardım merkezimiz inşa edilecek. Dolayısıyla İstanbul Havalimanımızın bünyesinde işletici İGA'yla da yapılan münasebetler neticesinde, Ulaştırma Bakanlığımız, İGA, Kızılay ve Federasyonumuz birlikte bu bölgede hem dünyadan gelecek insani yardımların, afet operasyon malzemelerinin Türkiye içerisinde hem de buradan dünyaya yapılacak yardımların Türkiye'den sağlanacak tedariklerle gerçekleştirilmesinde önemli bir merkez olacak burası." diye konuştu.

Kınık, İstanbul'un, IFRC'nin küresel ve operasyonel lojistik merkezi haline geleceğini belirterek, özellikle afet müdahalelerinde Türkiye'nin coğrafi pozisyonunun çok büyük bir önem kazanacağının altını çizdi.

Öte yandan, dünyanın en geniş insani sosyal güvenlik ağının Kızılaykart aracılığıyla yürütüldüğüne işaret eden Kınık, "Avrupa Birliğiyle (AB) Kızılay'ın yürütmüş olduğu bu Kızılaykart, nakit temelli destek programı artık federasyonumuzun çözüm ortaklığıyla yürütülüyor. Dolayısıyla AB'nin Kızılay üzerinden Türkiye'deki kırılgan nüfusa, göçmen mülteci nüfusa verdiği destekler yaklaşık kontrat büyüklüğü itibarıyla 2 milyar avroya ulaştı. Son imzalanan anlaşmada bu 2 milyar avroluk paketin 500 milyon avroluk kısmını Federasyonumuz aracılığıyla sosyal uyum yardımları şeklinde dağıtıyoruz." diye konuştu.

"Dünyanın en geniş, en büyük bütçeli insani operasyonlarını birlikte yürütüyoruz"

Kerem Kınık, AB'den aldıkları destekle şartlı eğitim yardımı programlarının da devam ettiğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2 milyon insanı aşkın Türkiye içerisindeki kırılgan, 70'i aşkın farklı vatandaşlıktan bulunan mültecilere bu anlamda AB'nin vermiş olduğu destekler ve federasyonumuzun da çözüm ortaklığıyla nakit temelli destek sağlıyoruz. Geçtiğimiz aylarda Avrupa Komisyonu'nun, programın süresini 2021 yılı sonuna kadar uzatacak olan yaklaşık yarım milyar avroluk bir ek paket daha onaylandı. Bu da Kızılayımıza gelmiş olacak. Yaklaşık 500 milyon avro ilave nakit destekle program 2021 sonuna kadar 1,7 milyon nakit temelli destek alan ve yaklaşık 650 bin civarında da şartlı eğitim desteği alacak okul çağındaki yavrularımıza AB'nin desteği bu anlamda devam edecek. Koruma programlarımız, toplum temelli yürüttüğümüz sosyal girişimcilik programlarımız, parçalanmış ailelerin birleştirilmesine dayanan programlarımız ve Federasyonumuzun eğitim noktasında diğer ulusal dernekleri eğitmek için Kızılayımızın iyi uygulamalarını örnek göstermesi ve burayı bir eğitim merkezine dönüştürmesi ilişkilerimizi daha da derinleştirdi. Dolayısıyla dünyanın hem en geniş, en büyük bütçeli insani operasyonlarını birlikte yürütüyoruz hem de diğer ulusal derneklere de bu bilgimizi aktarmak için çalışıyoruz."

"Türkiye'deki yabancı topluluklar için geçim kaynaklarının desteklenmesinde başarılı çalışmalar yürütüyoruz"

Xavier Castellanos da Türkiye'de geleceğe ilişkin planlar yaptıklarını ve farklı sektörlerde birlikte çalışarak insani operasyonlarını Türkiye örneğiyle dünyanın her bölgesine yaymak üzere çalışmaktan çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sosyoekonomik etkilerine müdahale konusunda da Türkiye'yle birlikte çalıştıklarına işaret eden Castellanos, Kovid-19 müdahalesi kapsamında edindikleri dersleri dünyada yaygınlaştırmak ve diğer ülkelere de göstermek ve bir şekilde öğretmek istediklerini aktardı.

Castellanos, mülteci göç konusunda ortak yürüttükleri çok önemli bir takım çalışmalar bulunduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu çalışmalar Türk Kızılay'ı ve IFRC ortaklığında yürütülen toplum merkezleri çalışması. Tüm bunların dışında ve belki de en önemlisi Türkiye'nin nakit yardımlarındaki sosyal uyum yardımı programını ortak yürütüyoruz. Bu nakit yardımları programındaki becerisini de dünyaya birlikte öğretmek istiyoruz. Bunun yanında psikososyal destek ve yine toplum merkezleri programı üzerinden yürüttüğümüz, Türkiye'de yaşayan mülteci ve yabancı topluluklar için geçim kaynaklarının desteklenmesi konusunda da ortak ve çok başarılı çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaların bütün dünyaya örnek olacağını ve bunu da dünyada yaygınlaştırmak için her tür çabayı göstereceğimizi ayrıca bildirmek isterim."

Bunların yanı sıra Türkiye'nin insani lojistik faaliyetleri anlamında bir merkez haline dönüştürülmesinin yine Türk Kızılay ve IFRC arasındaki önemli bir iş birliği alanı olduğuna dikkati çeken Castellanos, Türkiye'de başarılan bu büyük işleri birlikte yürütmekten çok büyük onur duyduğunu ve Türk Kızılay'ın ailelerinin çok önemli bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.

Sekreter, Türkiye, Kızılay, Kınık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 16:03

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel IFRC Genel Sekreter Yardımcısı Castellanos'tan Kızılay Başkanı Kınık'a ziyaret - Son Dakika
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