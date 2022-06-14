IFRC ve C40 Kentleri'nden "sıcak hava dalgaları daha ölümcül hale gelecek" uyarısı - Son Dakika
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IFRC ve C40 Kentleri'nden "sıcak hava dalgaları daha ölümcül hale gelecek" uyarısı

14.06.2022 16:12
IFRC ve C40 Kentleri'nden "sıcak hava dalgaları daha ölümcül hale gelecek" uyarısı

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile C40 Kentleri, dünyada sıcak hava dalgalarının daha sık ve ölümcül hale geleceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile C40 Kentleri, dünyada sıcak hava dalgalarının daha sık ve ölümcül hale geleceği uyarısında bulundu.

IFRC ve C40 Kentleri'nden yapılan ortak yazılı açıklamada, dünyadaki sıcak hava dalgalarının gidişatına dair değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, 2015'ten 2021'e kadar küresel sıcaklığın en yüksek seviyelerde olduğu hatırlatılarak "Hindistan, Pakistan, Doğu Asya ve güney Avrupa'da son aylarda hayati tehlike taşıyan sıcak havalar görüldü. Özellikle ABD'de mevsiminden erken beliren sıcak hava dalgaları, dünyanın daha sıcak hale geleceğinin bir işaretidir." ifadesi yer aldı.

Yükselen sıcaklıkların çok sayıda hastalığı beraberinde getirdiği ve binlerce insanın hayatını tehlikeye attığı kaydedilen açıklamada, "Şehir sakinleri, kırsal bölgelerde yaşayanlara kıyasla sıcak hava dalgalarından daha çok etkileniyor." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, sıcak hava dalgalarının dünya genelinde özellikle şehirlerde artık daha sık, uzun, tehlikeli ve ölümcül olacağı uyarısı yapılırken 5 milyar insanın sıcak hava dalgasının olumsuz etkilerine maruz kalma riski altında bulunduğu bildirildi.

Sıcak hava dalgaları "gizli katil"

IFRC Başkanı Francesco Rocca, Federasyonun Cenevre merkezinde düzenlenen basın toplantısında, "Sıcak hava dalgaları iklim değişikliğinin ürettiği gizli katillerdir." dedi.

Rocca, sıcak hava dalgalarının büyük çoğunluğunun haftalar öncesinden bilinebilmesinin avantaj olduğunu vurgulayarak "Yetkili makamlar, hava sıcaklığından ötürü can kayıplarının önüne geçmek için basit tedbir alabilirler." dedi.

C40 Şehirleri Direktörü Mark Watts de sıcak havanın normal kabul edildiği şehirlerde daha uzun süreli sıcak hava dalgalarına hazırlık yapılması gerektiğini belirterek " Miami'den Mumbai'ye, Atina'dan Abidjan'a kadar birçok kentin belediye başkanı, sıcak hava dalgalarına karşı yeşil alanları artırıp soğuk tavan inşa etme programları uyguluyor. Fakat bu krizi aşmak için daha fazlasının yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Öte yandan IFRC, sıcaklığın yükselme tehlikesi bulunan 50 metropol kentte farkındalık yaratılması için bugün Küresel Sıcaklığa Karşı Tedbir Günü kampanyası başlattı.

Bu kapsamda IFRC, sıcak hava dalgasının tehlikelerini azaltmak üzere C40 Kentleri'nin yetkilileriyle iş birliği içinde bulunacak.

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Kaynak: AA

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