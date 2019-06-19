İfrit Filmi
1 saat önce
İfrit filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. İfrit filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:54 Kaynak: InterSinema.com
Birbirlerini çok seven Gökhan ve Naciye evlilik planları yapmaktadırlar. Ancak Gökhan’ın bir saldırıya uğraması ve akabinde sakat kalması sevgililerin arasının açılmasına neden olur. Ailesinin baskılarına daha fazla dayanamayan Naciye, Gökhan’ı terk ederek eski sevgilisi Burak’a geri döner. Yaşadıklarından sonra psikolojisi iyice bozulan Burak, Naciye’nin terk etmesini gurur meselesi yapar ve genç kadının kendisine dönmesini sağlamak için medyuma büyü yaptırmaya başlar. Geçmişte de Burak’ın benzer büyüleri Naciye’ye yaptırması işlerin daha da karışmasına neden olur. Yapılan büyüler sonucu Naciye’ye musallat olan varlıklar, genç kadını tehlikeli biri haline getirir. Yönetmen:
Suat AySenaryo:
Suat Ay, Volkan OcaklıOyuncular:
Zeynep Buse Kale
, Emre Erdoğan
, Vahit Karabey, Sevcihan Tunca
, Muhammed Tuhan, Müge Koç, Ayten Oral, Nafiye Şener, Tuanna Ahmedova, Faruk DemirtaşFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
İfritYapımcı Firma:
M.S.F. FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
MC FilmVizyon Tarihi:
28.06.2019İfrit Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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