IFS-Türkiye dijital dönüşümde "yüksek potansiyelli pazarlar" arasında - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi IFS-Türkiye dijital dönüşümde 'yüksek potansiyelli pazarlar' arasında - Son Dakika Ekonomi

IFS-Türkiye dijital dönüşümde "yüksek potansiyelli pazarlar" arasında

7 saat önce

Küresel düzeyde şirketlerin dijital dönüşüm danışmanlığı yapan Industrial and Financial Systems (IFS), 2020 başında kurduğu "yüksek potansiyelli pazarlar" arasına Türkiye'yi de ekledi.

IFS-Türkiye dijital dönüşümde

Küresel düzeyde şirketlerin dijital dönüşüm danışmanlığı yapan Industrial and Financial Systems (IFS), 2020 başında kurduğu "yüksek potansiyelli pazarlar" arasına Türkiye'yi de ekledi.

IFS Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, IFS Türkiye'den dünyaya daha fazla rekabet gücü ve sürdürülebilir başarı elde etmiş şirket sayısını artırabilmek için kurduğu ve geçen Kasım ayında 500 iş insanını buluşturan kapsamlı bir zirve ile "IFS Gelecek Yatırımcıları Platformu'nu lanse etti.

Açıklamada, "2020 yılı Platform çatısı altında gerçekleştirecek etkinliklerle, IFS Türkiye için Dijital Dönüşüm' ün önemi ile ilgili farkındalığı artırma konusunda her alanda çalışmalarını sürdüreceği bir büyüme yılı olacak" denildi ve şu bilgiler verildi:

"IFS Gelecek Yatırımcıları Platformu' 2019'da kuran IFS Türkiye, 2020 yılı boyunca farklı sektör ihtiyaçları ve hizmetlerine özel Dijital Dönüşüm konularını 'IFS Gelecek Yatırımcıları Buluşmaları'nda ele alacak.

"Birçok şirketin dijital dönüşüm ile büyümesine, karlılığını artırmasına ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ve bu yolla Türk ekonomisinin globalde daha fazla şirket ile gücünü artırmasına aracılık eden IFS Türkiye'nin 20 Şubat'ta The Ritz-Carlton'da gerçekleşecek olan ilk buluşmasının başlığı ise 'Dijital Dönüşümde CFO' nun Rolü' olacak."

IFS Gelecek Yatırımcıları Buluşması'nın açılış konuşmasını, IFS Küresel Yüksek Potansiyelli Pazarlar Başkanı Zoran Radumilo yapacak.

İki oturumdan oluşacak buluşmada iş dünyasının önde gelen CFO ve CEO'ları ile akademi dünyasından değerli isimler bir araya gelerek; hem şirketler, hem de ülke bazında sürdürülebilir büyümenin formülleri üzerine tecrübe, öngörü ve fikirlerini paylaşacak.

IFS Gelecek Yatırımcıları Platformu kapsamında yıl boyunca farklı sektörlere ve konulara yönelik buluşmalar gerçekleşecek.. Kasım ayında planlanan "IFS Gelecek Yatırımcıları Zirvesi 2020" ile IFS, Türkiye  iş profesyonellerini bir araya getirecek. (Fotoğraflı)


Dijital Dönüşüm, Pazarlar, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:04 Kaynak: DHA
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