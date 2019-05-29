İftar bereketi Tepebaşı'nda sürüyor

Tepebaşı Belediyesi'nin iftar sofraları Yeşiltepe ve Sütlüce mahallesi sakinlerini ağırladı.

Tepebaşı Belediyesi'nin iftar sofraları Yeşiltepe ve Sütlüce mahallesi sakinlerini ağırladı.



Tepebaşı Belediyesi'nin iftar sofraları farklı mahallelerde kurulmaya devam ediyor. Son olarak Yeşiltepe Mahallesi 1'inci Tugay Sokak'ta kurulan sofralara, Yeşiltepe ve Sütlüce Mahallesi sakinleri ağırlandı.



Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, iftar programına katılarak, iftar öncesinde vatandaşlarla tek tek tokalaşarak, hayırlı Ramazanlar diledi.



Ataç, "Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayıdır. Tepebaşı Belediyesi olarak, mümkün olduğunca vatandaşlarımızı iftar sofralarımızda buluşturmaya gayret ediyoruz. Çünkü Ramazan bereketi paylaştıkça artıyor. Yaklaşan bayram öncesinde Yeşiltepe ve Sütlüceli hemşerilerimle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum" şeklinde konuştu.



Masaları dolduran yaklaşık 4 bin Yeşiltepe ve Sütlüce Mahallesi sakini, sokak iftarına katılmaktan ötürü duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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