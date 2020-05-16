İftar çadırı kurulamadığı için yemekler evlere dağıtılıyor - Son Dakika

Türk Kızılay Bitlis Şubesi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında iftar çadırları kurulmayınca her gün kapı kapı dolaşarak 2 bin 500 kişiye sıcak iftarlık ulaştırıyor.

Türk Kızılay, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan ramazanın manevi duygusunu hissettirmek amacıyla 65 yaş üstü bireyler ve ihtiyaç sahibi ailelere her gün sıcak yemek ulaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te aşevinde pişirilen 3 çeşit yemek el değmeden paketlenerek, gıda mühendislerinin denetiminden geçirildikten sonra gönüllüler tarafından evlere teslim ediliyor.



Her gün kent sokaklarında yürüyerek sefer taslarındaki yemeklerle ailelerin kapılarını çalan gönüllüler, güler yüzleriyle vatandaşların yüreklerine dokunup hayır dualarını alıyor.

Gönüllüler, salgın nedeniyle yurt dışından getirilerek kentteki yurtlarda karantinaya alınan Türk vatandaşlarının da yemeklerini dağıtıyor.

"Ailelerin kalplerine dokunduğumuzu hissediyoruz"

Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, AA muhabirine, kurum olarak Türkiye ve dünyada ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırdıklarını söyledi.

Bu yıl ramazan ayında Kovid-19 önlemleri kapsamında iftar çadırlarının kurulmadığını anlatan Cengiz, şunları kaydetti:

"Önceki yıllarda olduğu gibi ramazanda iftar ve sahurlarımızı bir arada yapamıyoruz. Bizler de bu yıl sefer taslarıyla vatandaşlara iftar yemekleri dağıtıyoruz. Her gün 3 çeşit sıcak yemek ve tatlıyı gençlerimiz kapı kapı dolaşarak ikram ediyor. Vatandaşların evden çıkamaması için onlara yemeklerini evlerine götürüyoruz. Bitlis'te 65 yaş üste vatandaşların sayısının fazla olması bizim vatandaşlara gitmemizde temel sebeplerden biriydi. Bu yıl 2 bin 500 ihtiyaç sahibine iftar yemeği götürüyoruz. Vatandaşlara aynı zamanda gıda ve hijyen kolileri ile çocuklara bayramlık yardımı yapıyoruz."

Ablasıyla gönüllü olarak yemek dağıtan Cansel İlgiz, okulların kapalı olmasını fırsat bilerek ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuğunu söyledi.

Maddi ve manevi olarak ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştıklarını belirten İlgiz, şöyle devam etti:

"Onların hayır duasını almak çok güzel bir duygu. Ülkemizin yaşadığı bu süreçte yardıma muhtaç ailelerin bizzat evlerine giderek ihtiyaçlarını soruyoruz, yardımlarımızı veriyoruz. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların market ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Ailelerin bu süreçte mutluluğa ve umuda çok ihtiyaçları var. Bizler de bunu karşılıyoruz. Karşılıklı çok mutlu oluyoruz."

Diyaliz Hemşiresi Seher İlgiz de "En ücra yerlere kadar gidip ailelere yardım ediyoruz. Çocuk sayısı fazla olan aileler var. O çocukların yüreklerine dokunmak manevi bir huzur veriyor. Gerçek anlamda ailelerin kalplerine dokunduğumuzu hissediyoruz." dedi.