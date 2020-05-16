İftar çadırı kurulamadığı için yemekler evlere dağıtılıyor - Son Dakika

İftar çadırı kurulamadığı için yemekler evlere dağıtılıyor

Türk Kızılay Bitlis Şubesi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında iftar çadırları kurulmayınca her gün kapı kapı dolaşarak 2 bin 500 kişiye sıcak iftarlık ulaştırıyor.

İftar çadırı kurulamadığı için yemekler evlere dağıtılıyor, System.String[]

Türk Kızılay Bitlis Şubesi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında iftar çadırları kurulmayınca her gün kapı kapı dolaşarak 2 bin 500 kişiye sıcak iftarlık ulaştırıyor.

Türk Kızılay, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan ramazanın manevi duygusunu hissettirmek amacıyla 65 yaş üstü bireyler ve ihtiyaç sahibi ailelere her gün sıcak yemek ulaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te aşevinde pişirilen 3 çeşit yemek el değmeden paketlenerek, gıda mühendislerinin denetiminden geçirildikten sonra gönüllüler tarafından evlere teslim ediliyor.


Her gün kent sokaklarında yürüyerek sefer taslarındaki yemeklerle ailelerin kapılarını çalan gönüllüler, güler yüzleriyle vatandaşların yüreklerine dokunup hayır dualarını alıyor.

Gönüllüler, salgın nedeniyle yurt dışından getirilerek kentteki yurtlarda karantinaya alınan Türk vatandaşlarının da yemeklerini dağıtıyor.

"Ailelerin kalplerine dokunduğumuzu hissediyoruz"

Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, AA muhabirine, kurum olarak Türkiye ve dünyada ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırdıklarını söyledi.

Bu yıl ramazan ayında Kovid-19 önlemleri kapsamında iftar çadırlarının kurulmadığını anlatan Cengiz, şunları kaydetti:

"Önceki yıllarda olduğu gibi ramazanda iftar ve sahurlarımızı bir arada yapamıyoruz. Bizler de bu yıl sefer taslarıyla vatandaşlara iftar yemekleri dağıtıyoruz. Her gün 3 çeşit sıcak yemek ve tatlıyı gençlerimiz kapı kapı dolaşarak ikram ediyor. Vatandaşların evden çıkamaması için onlara yemeklerini evlerine götürüyoruz. Bitlis'te 65 yaş üste vatandaşların sayısının fazla olması bizim vatandaşlara gitmemizde temel sebeplerden biriydi. Bu yıl 2 bin 500 ihtiyaç sahibine iftar yemeği götürüyoruz. Vatandaşlara aynı zamanda gıda ve hijyen kolileri ile çocuklara bayramlık yardımı yapıyoruz."

Ablasıyla gönüllü olarak yemek dağıtan Cansel İlgiz, okulların kapalı olmasını fırsat bilerek ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuğunu söyledi.

Maddi ve manevi olarak ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştıklarını belirten İlgiz, şöyle devam etti:

"Onların hayır duasını almak çok güzel bir duygu. Ülkemizin yaşadığı bu süreçte yardıma muhtaç ailelerin bizzat evlerine giderek ihtiyaçlarını soruyoruz, yardımlarımızı veriyoruz. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların market ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Ailelerin bu süreçte mutluluğa ve umuda çok ihtiyaçları var. Bizler de bunu karşılıyoruz. Karşılıklı çok mutlu oluyoruz."

Diyaliz Hemşiresi Seher İlgiz de "En ücra yerlere kadar gidip ailelere yardım ediyoruz. Çocuk sayısı fazla olan aileler var. O çocukların yüreklerine dokunmak manevi bir huzur veriyor. Gerçek anlamda ailelerin kalplerine dokunduğumuzu hissediyoruz." dedi.

Kızılay, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 11:06 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İftar çadırı kurulamadığı için yemekler evlere dağıtılıyor - Son Dakika

Son Dakika

Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Yaşadığı aile dramını ortaya çıkartmakla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde itiraf etti: Babam, annemi öldürdü 61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor
Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı         
17:28
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı         
17:11
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek         
16:56
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı         
16:35
Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi         
16:29
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur         
16:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek         
16:11
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı         
15:52
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor         
15:36
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı         
15:36
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi         
15:31
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu         
15:27
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı         
15:22
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı         
15:07
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi         
15:06
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu 45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu         
15:04
Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi         
14:59
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu         
14:58
61 yaşındaki Madonna kalçalarını paylaştı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı 61 yaşındaki Madonna kalçalarını paylaştı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı         
14:58
Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı         
14:51
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu         
14:49
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti         
14:49
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi         
14:44
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor         
14:24
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz         
14:20
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti         
13:54
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek         
13:52
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi         
13:40
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi         
13:33
Adeta beyin yakıyor! Bu görselde gizlenmiş kelebek, yarasa ve ördeği bulabilecek misiniz? Adeta beyin yakıyor! Bu görselde gizlenmiş kelebek, yarasa ve ördeği bulabilecek misiniz?         
13:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2020 17:48:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İftar çadırı kurulamadığı için yemekler evlere dağıtılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]