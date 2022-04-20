İftar için eve gittiğinde dükkanından 65 cep telefonu çalındı - Son Dakika
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İftar için eve gittiğinde dükkanından 65 cep telefonu çalındı

20.04.2022 09:59

ARNAVUTKÖY'de, telefoncunun iftar vakti orucunu açmak için evine gitmesini fırsat bilen iki kişi, ezan okunduktan birkaç dakika sonra levyeyle kapısını açtıkları dükkandan 350 bin lira değerindeki 65 telefonu çaldı.

ARNAVUTKÖY'de, telefoncunun iftar vakti orucunu açmak için evine gitmesini fırsat bilen iki kişi, ezan okunduktan birkaç dakika sonra levyeyle kapısını açtıkları dükkandan 350 bin lira değerindeki 65 telefonu çaldı. Şüphelilerin, dükkana girip önce ceplerine doldurmaya çalıştıkları telefonları, sığmayınca kasaya koyup, götürmeleri iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 18 Nisan'da iftar saatinde Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Telefon bayisi sahibi Abdülcelil Korkmaz, geri döneceği için kepenkleri kapatmadığı dükkanın kapısını kilitleyip, iftar için evine gitti. Akşam ezanının hemen ardından gelen iki kişi, kapısını levyeyle açtıkları dükkana girdi. Şüpheliler, tezgahtaki piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan 65 cep telefonunu iki dakika içinde çalarak kayıplara karıştı. Mahalle muhtarının haber vermesiyle gelen Abdülcelil Korkmaz, dükkanının boşaltıldığın görünce hayatının şokunu yaşadı. İş yerinin ortasına oturarak ağlayan Korkmaz'ı, mahalle sakinleri ve yakınları sakinleştirebildi. Bildirilmesiyle gelen polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

Yaşanan hırsızlık sonucu 16 yıllık emeğinin yok olduğunu söyleyen iş yeri sahibi Abdülcelil Korkmaz, "İftar öncesi dükkanı kapatıp eve gittim. İftarımı açıp geri iş yerine dönecektim. Ezan okunduktan kısa bir süre sonra gelen iki kişi, dış kapının kilidini kırarak içeri giriyor. İçeri girer girmez de çalan alarmı susturuyorlar. İki dakika içerisinde de tezgahtaki tüm telefonları alarak kaçıyorlar. 300-350 bin lira civarında zararımız var. 16 yıllık emeğimizi çaldılar. 65 telefon çalınmış. Polisler inceleme yaptılar umarım yakalanırlar. Hırsızlık suçuna verilen cezaların daha caydırıcı olmasını istiyoruz. Meslektaşlarımı da bu çalıntı telefonlara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin dükkana girip önce ceplerine doldurmaya çalıştıkları telefonları, sığmayınca kasaya koyup, götürmeleri görülüyor.


İftar için eve gittiğinde dükkanından 65 cep telefonu çalındı
İftar için eve gittiğinde dükkanından 65 cep telefonu çalındı
İftar için eve gittiğinde dükkanından 65 cep telefonu çalındı
İftar için eve gittiğinde dükkanından 65 cep telefonu çalındı
İftar için eve gittiğinde dükkanından 65 cep telefonu çalındı
İftar için eve gittiğinde dükkanından 65 cep telefonu çalındı
İftar için eve gittiğinde dükkanından 65 cep telefonu çalındı
İftar için eve gittiğinde dükkanından 65 cep telefonu çalındı
İftar için eve gittiğinde dükkanından 65 cep telefonu çalındı
İftar için eve gittiğinde dükkanından 65 cep telefonu çalındı
İftar için eve gittiğinde dükkanından 65 cep telefonu çalındı
İftar için eve gittiğinde dükkanından 65 cep telefonu çalındı
YORUMLAR
500
İftar yapan esnafın cep telefonu göz açıp kapayana kadar çalındı! Hırsızlık anları kamerada İftar yapan esnafın cep telefonu göz açıp kapayana kadar çalındı! Hırsızlık anları kamerada İftar saatini fırsat bildi! 65 adet telefon çaldı İftar saatini fırsat bildi! 65 adet telefon çaldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İftar için eve gittiğinde dükkanından 65 cep telefonu çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İftar için eve gittiğinde dükkanından 65 cep telefonu çalındı - Son Dakika
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