İftar için köyüne giderken kaza yaptı ve ağır yaralandı - Son Dakika

Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Edinilen bilgiye göre kaza, Afyonkarahisar - Antalya karayolunun 55. kilometresinde Sandıklı Susuz köyü Taşlıbayır mevkii yakınlarında meydana geldi. Süleyman Aydın , ilçede yaptığı alış-veriş sonrası iftar için Karadirek köyündeki evine dönerken kullandığı 03 LG 873 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç takla atarak şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil servis ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücüsü Aydın, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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