İftar için yakılan mangala benzin döktüler: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

İftar için yakılan mangala benzin döktüler: 1'i ağır 2 yaralı

05.05.2021 20:06
İftar için yakılan mangala benzin döktüler: 1'i ağır 2 yaralı, System.String[]

İftar için yakılan mangala benzin döktüler: 1'i ağır 2 yaralı Samsun'da evin bahçesinde iftar için yakılan mangala daha iyi tutuşsun diye benzin dökülünce 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İftar için yakılan mangala benzin döktüler: 1'i ağır 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da evin bahçesinde iftar için yakılan mangala daha iyi tutuşsun diye benzin dökülünce 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyeri mevkiinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Ç. kayın pederinin evinin bahçesinde iftarda yemek için ızgara yapmak üzere mangal yaktı. Ömer Ç., yanan mangala daha iyi tutuşsun diye benzin dökünce ortalık biranda alev içinde kaldı. Benzinin parlaması sonucu Mustafa Ç.'nin eşi Şaduman Ç.ile 3 yaşındaki oğlu Mustafa Ç., çeşitli yerinden yanarak yaralandı. Yaralı anne oğul 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Alevler içinde kalarak yaralanan oğlunun hastaneden başından ayrılmayan Ömer Ç. büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İftar için yakılan mangala benzin döktüler: 1'i ağır 2 yaralı
İftar için yakılan mangala benzin döktüler: 1'i ağır 2 yaralı
İftar için yakılan mangala benzin döktüler: 1'i ağır 2 yaralı
İftar için yakılan mangala benzin döktüler: 1'i ağır 2 yaralı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Tekkeköy, Samsun, Benzin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İftar için yakılan mangala benzin döktüler: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin maçına hakem Ali Koç atandı, ortalık karıştı! MHK sorumluları görevden aldı Fenerbahçe'nin maçına hakem Ali Koç atandı, ortalık karıştı! MHK sorumluları görevden aldı Vincent Aboubakar, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek Vincent Aboubakar, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek Görüntüler çok konuşulmuştu! Valilik 'Markete çocuklarıyla gidenlere ceza' yazılmadığını açıkladı Görüntüler çok konuşulmuştu! Valilik 'Markete çocuklarıyla gidenlere ceza' yazılmadığını açıkladı İmamoğlu'ndan ön inceleme yanıtı: Bu sadece bir alışkanlık, dedem de böyle yürürdü İmamoğlu'ndan ön inceleme yanıtı: Bu sadece bir alışkanlık, dedem de böyle yürürdü Crystal Palace, Ozan Tufan'dan vazgeçmiyor! Serbest kalma maddesini ödeyip, transferi bitirecek Crystal Palace, Ozan Tufan'dan vazgeçmiyor! Serbest kalma maddesini ödeyip, transferi bitirecek ABD'li bilim adamlarından korkutan iddia: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir! ABD'li bilim adamlarından korkutan iddia: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir! Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu Koronaya yakalanan babasına su vermeye çalışan genç kızın videosu dünyayı ağlattı Koronaya yakalanan babasına su vermeye çalışan genç kızın videosu dünyayı ağlattı

Son Dakika Haberleri
17:54 Türkiye ve Mısır 8 yıl sonra yeniden masada
17:51 Dünyada huzur kalmayınca, tatil için yeni alan uzay oldu! İşte 3 günlük fiyatı
17:37 Crystal Palace, Ozan Tufan'dan vazgeçmiyor! Serbest kalma maddesini ödeyip, transferi bitirecek
17:25 Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e açıldı
17:23 Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı
17:16 Hasret sona erecek! Premier Lig'in son iki haftasında taraftarlar tribüne geri dönüyor
17:07 ABD'li bilim adamlarından korkutan iddia: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir!
17:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı tedarikiyle ilgili Putin'le görüştü
16:56 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı 'Beraberlik yeter' düşüncesi çılgına çevirdi!
16:33 Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada
Son Dakika: Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurulu Toplantısı iptal edildi Son Dakika: Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurulu Toplantısı iptal edildi         
20:13
Kalben'in kendisine Kalben'in kendisine "Zayıflasan keşke" diyen takipçisine verdiği yanıt paylaşım rekoru kırıyor         
19:51
Çin aşısının tedarikinde sorun mu var? Bakan Koca'nın imalı sözleri dikkat çekti Çin aşısının tedarikinde sorun mu var? Bakan Koca'nın imalı sözleri dikkat çekti         
18:49
17 yaşındaki genç kız tüfekle kendini vurdu 17 yaşındaki genç kız tüfekle kendini vurdu         
18:14
İmamoğlu'na ön inceleme başlatılması hakkında AK Parti'den yorum: Gereksiz bir adım İmamoğlu'na ön inceleme başlatılması hakkında AK Parti'den yorum: Gereksiz bir adım         
18:01
Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı         
17:24
Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde         
16:50
Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti         
16:30
Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi         
16:09
Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı         
15:32
Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu         
15:04
Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi         
14:40
Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak! Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak!         
14:40
Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü         
14:06
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu         
11:04
Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 20:28:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İftar için yakılan mangala benzin döktüler: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement