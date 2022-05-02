Kamyonet, iftar masalarının arasına böyle daldı - Son Dakika
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Kamyonet, iftar masalarının arasına böyle daldı

02.05.2022 11:43

Kamyonet, iftar masalarının arasına böyle daldı Balıkesir'de meydana gelen trafik kazaları saniye saniye güvenlik kameralarına takıldı.

Kamyonet, iftar masalarının arasına böyle daldı

BALIKESİR - Balıkesir'de meydana gelen trafik kazaları saniye saniye güvenlik kameralarına takıldı.

Balıkesir'de şehrin işlek caddelerinde meydana gelen trafik kazaları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Balıkesir'in merkezi konumunda bulunan tren garı ışıklarında meydana gelen kazada, hızlı giden otomobil, başka şeritten gelen aracı fark etmeyerek kazaya sebep oldu. Ardından ters şeride geçerek karşı yoldan gelen araçları da tehlikeye soktu.

Yürekleri ağza getiren bir diğer kaza da ise, freni boşalan bir kamyonetin iftar masalarının arasına daldığı da güvenlik kamerasına yansıdı. İftar saatinin gelmemiş olması, büyük bir faciayı önledi.

Bir başka görüntüde ise, motorcu ve araba kullanan kişilerin dikkatsizliği iki tarafında canına mal oluyordu. Çevredeki vatandaşların yaşadığı olayın şaşkınlığı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Makas atan sürücü, yolcu otobüsünü ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye soktu. O an ise araç kamerasına takıldı. Şehrin çevre yolunda ise bir kamyonun lastiği seyir halinde patladığı aracın kamerasına takıldı. Bir başka sürücü ise yolda hızlı şekilde seyir ederken köpeği ezdiği o anlar yürekleri sızlattı.

Kamyonet, iftar masalarının arasına böyle daldı
Kamyonet, iftar masalarının arasına böyle daldı
Kamyonet, iftar masalarının arasına böyle daldı
Kamyonet, iftar masalarının arasına böyle daldı
Kamyonet, iftar masalarının arasına böyle daldı
Kamyonet, iftar masalarının arasına böyle daldı
Kamyonet, iftar masalarının arasına böyle daldı
Kamyonet, iftar masalarının arasına böyle daldı
Kamyonet, iftar masalarının arasına böyle daldı
Kamyonet, iftar masalarının arasına böyle daldı
Kamyonet, iftar masalarının arasına böyle daldı
Kamyonet, iftar masalarının arasına böyle daldı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet, iftar masalarının arasına böyle daldı - Son Dakika


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