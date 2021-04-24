Yüksek gerilim hattı direğine çıktı, hareketleriyle yürekleri ağza getirdi - Son Dakika

Yüksek gerilim hattı direğine çıktı, hareketleriyle yürekleri ağza getirdi

İftara dakikalar kala elektrik direğine çıkarak intihar etmek isteyen şahıs saatler süren çalışma sonrasında ikna edilebildi

Elektrik telleriyle oynayan şahıs yürekleri ağızlara getirdi

İSTANBUL - Arnavutköy'de ailevi sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, iftara saatler kala metrelerce yükseklikteki elektrik direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Elektrik tellerindeki tehlikeli hareketleriyle yürekleri ağzına getiren şahıs, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından itfaiye merdiveni ile aşağı indirilebildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy'de iftar vaktine 5 dakika kala meydana geldi. 38 yaşındaki Yılmaz A. İmrahor Mahallesi'nde bulunan bir elektrik direğine tırmandı. Adamın elektik direğine çıktığını fark eden mahalle sakinleri durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken olayın yaşandığı Abdullah Gül Caddesi trafiğe kapatıldı, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Telefonla konuştu, telleri koparmaya çalıştı

Ekiplerin çalışmaları devam ederken elektrik direğine çıkan adam zaman zaman telefonla konuştu, zaman zaman ise direğe bağlı olan telleri koparmaya çalıştı. Yaklaşık 6 sene önce eşinden boşanan ve çocukları olduğu öğrenilen şahsın ailevi problemlerden kaynaklı intihar etmek istediği iddia edildi.

Elektrik direğindeki akımı kesen yetkililer, itfaiye merdivenini kullanarak direğin üzerindeki Yılmaz A.'ya ulaşmaya çalıştılar. Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından Yılmaz A. çıktığı elektrik direğinden itfaiye merdiveni ile aşağıya indirildi. İkna çalışmaları boyunca zaman zaman ayağa kalkan, elektrik tellerinin üzerinde tehlikeli hareketler yapan Yılmaz A. izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. 2 saatlik müzakere sonucu aşağı inmeye ikna edilen Yılmaz A. daha sonra ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü.