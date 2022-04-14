İftar öncesi faciadan döndüler - Son Dakika
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İftar öncesi faciadan döndüler

14.04.2022 19:33
İftar öncesi faciadan döndüler

Adana'nın Kozan ilçesinde iftar öncesi çıkan yangında bir ev küle döndü.

Adana'nın Kozan ilçesinde iftar öncesi çıkan yangında bir ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Çokak Mahallesi'nde saat 18.00 sularında bir evde elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Cengiz Ayşe Eker ve Fatma Eker'e ait ev iftar öncesi çıkan yangında küle döndü. Cankur ve Adaba Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ev sahibi kendine ve çocuklarına zarar gelmemesine şükrettiklerini ifade ederek yanan evi ile eşyalarını küle döndüğünü kaydetti.

(Emre Bozdemir/ İHA)

İftar öncesi faciadan döndüler
İftar öncesi faciadan döndüler

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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