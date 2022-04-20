İftar saati sessizliğinden faydalanan hırsızlar 65 adet telefon çaldı - Son Dakika
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İftar saati sessizliğinden faydalanan hırsızlar 65 adet telefon çaldı

20.04.2022 09:53
İftar saati sessizliğinden faydalanan hırsızlar 65 adet telefon çaldı

Arnavutköy'de iftar saati bir telefon dükkanının kapısını levye ile kırarak içeriye giren hırsızlar değeri yaklaşık 350 bin TL olan 65 adet telefonu çalarak kayıplara karıştı.

Arnavutköy'de iftar saati bir telefon dükkanının kapısını levye ile kırarak içeriye giren hırsızlar değeri yaklaşık 350 bin TL olan 65 adet telefonu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz akşam Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir telefon satış mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, Abdulcelil Korkmaz iftar saati işyerini kilitledi ve yemek yemek için eve gitti. İftar saati sessizliğinden faydalanan 2 hırsız önce dükkanın girişinde bulunan kilitleri kırdı daha sonrasında ise alarmı etkisiz hale getirip işyerine girdi. İşletme içerisinde raflarda bulunan 65 adet telefonu çalan hırsızlar daha sonra kayıplara karıştı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

KASAYA DOLDURUP ÇALDILAR

İşyerinin içerisindeki telefonları önce ceplerine dolduran hırsızlar daha sonrasında ceplerinin dolduğunu fark edince işyerinde bulunan bir kasayı alarak telefonları çalmaya devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler işyeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.

"16 SENELİK EMEĞİM GİTTİ BENİM"

Hırsızlık ile ilgili konuşan işyeri sahibi Abdulcelil Korkmaz, "Her gün olduğu gibi saat 19.30 gibi dükkanımı kapatıp evime gittim iftar etmek için. Kamera kayıtlarına göre ezan okunduktan 3 dakika sonra geliyorlar önce dış kapımızın kilidini kırıyorlar daha sonra dış cephe alarm sistemini susturuyorlar. İçeriye girdikten sonra toplamda 2-3 dakikayı bulmadan bütün tezgahı alıp gitmişler. Kamera kayıtlarında 2 kişi olduklarını görüyoruz. Bizim ortalama 300 bin TL kadar zararımız var 65 cihazımız gitmiş. Polisler soruşturma yapıyorlar ama biz esnafların mal ve can güvenliği açısından hırsızlık suçuna verilen cezanın artmasını istiyoruz. Meslektaşlarıma rica ediyorum, bugün bana yarın onlara cihaz alım satımlarında muhakkak kimlik kontrolü yapmalıyız ben 16 senedir bu işi yapıyorum 16 senelik emeğim gitti benim şu an. Güvenlik önlemlerini daha da arttıracağım" dedi.

(Batuhan Toprak-İHA)

İftar saati sessizliğinden faydalanan hırsızlar 65 adet telefon çaldı
İftar saati sessizliğinden faydalanan hırsızlar 65 adet telefon çaldı
İftar saati sessizliğinden faydalanan hırsızlar 65 adet telefon çaldı
İftar saati sessizliğinden faydalanan hırsızlar 65 adet telefon çaldı
İftar saati sessizliğinden faydalanan hırsızlar 65 adet telefon çaldı

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Türk Lirası, Hırsızlık, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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