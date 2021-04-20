İftar saatin hızlı yemek yememeye dikkat edilmeli ! - Son Dakika

Bütün gün sabırla beklediğiniz iftar saati geldi ve masaya oturdunuz… Masaya oturmanızla kalkmanız arasında ne kadar süre var, hiç dikkat ettiniz mi? Çoğu kişi uzun süreli açlığın vermiş olduğu sabırsızlıkla hızlıca yemeğini yiyor ve masadan kalkıyor. Oysaki doğru olan yavaş yavaş yemektir. Neden mi?

Hızlı yemek=daha fazla yemek

Yemekten sonra açlık hormonu olan ghrelin hormonu baskılanır, leptin gibi tokluk hormonları salgılanır. Bu hormonlar beyninize doygunluk sinyali gönderir, tok hissettirir ve yemeği bırakmanızı sağlar. Bu işlem yaklaşık 20 dakika sürer, hızlı yemek beyninize bu sinyallerin ulaşması için gereken zamanı tanımaz ve aşırı yemenize neden olur. Orucunuzu su ve çorba ile açtıktan sonra 20 dakika ara vermeniz beyninize tokluk sinyallerinin ulaşmasına zaman tanır ve dolayısıyla kendinizi daha tok hissettiğiniz için çok daha az yemenizi sağlar. Aynı zamanda hızlı yemek daha az çiğnemek anlamına gelir ancak yapılan çalışmalar iyice çiğnemenin tokluğu artırdığını ve kalori alımını azalttığını göstermektedir.

Sindirim problemleri

Hızlı yemek yiyerek boş mideyi hızla doldurmak ve hızlı yemek yerken besinlerle birlikte havanın da yutulması gaz ve şişkinlik problemlerine neden olur. Aynı zamanda besinler tam çiğnemeden ve büyük lokmalar halinde yutulduğunda sindirim süreleri uzar ve bu da organları daha fazla yorarak mide ve bağırsak problemlerine zemin hazırlar.

Tatlı ihtiyacına son!

Uzun süreli açlıktan sonra hızlı yemek yeme kan şekerinizin hızla yükselmesine ve insülin seviyelerinin de hızla artmasına neden olur. Bunu takiben yemekten bir süre sonra kan şekeriniz düşme eğilimi gösterir. Kan şekerinizin düşmesi tatlı yeme ihtiyacınızı artırır. Bununla birlikte yemekten sonraki yorgunluk ve uyku hali kaçınılmaz olur.