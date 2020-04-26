İftar sofraları evlere taşınıyor - Son Dakika
Son Dakika Genel İftar sofraları evlere taşınıyor - Son Dakika

İftar sofraları evlere taşınıyor

6 saat önce

İftar sofraları evlere taşınıyor Kozan ilçesinde 5 bin ihtiyaç sahibi ailenin iftar menüsü devlet desteği ile pişen kazanlarda kaynıyor Adana'nın Kozan ilçesinde 5 bin ihtiyaç sahibi ailenin iftar menüsü devlet desteği ile pişen kazanlarda kaynıyor.

İftar sofraları evlere taşınıyor

Kozan ilçesinde 5 bin ihtiyaç sahibi ailenin iftar menüsü devlet desteği ile pişen kazanlarda kaynıyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 5 bin ihtiyaç sahibi ailenin iftar menüsü devlet desteği ile pişen kazanlarda kaynıyor.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl kurulamayan iftar çadırlarının yerini kaymakamlıkların öncülüğünde AŞ evlerinde pişen kazanlar aldı. Kozan Belediyesi Halit Dağlı Aşevinde kaymakamlık, Türk Kızılay'ı ve hayır sever iş insanlarının bağışları ile her gün 5 bin kişilik yemek kazanı vatandaşların iftar sofralarına yetiştirilmek üzere kaynıyor.

Kozan Belediyesi Halit Dağlı Aşevinde 12 kişilik ekiple hazırlanan yemekler Kozan Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, belediye AŞ evi çalışanları ve Türk Kızılay'ın desteği ile ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılıyor.

Kozan Belediyesi Halit Dağlı Aşevi Müdürü Orhan Dağlı, "Hayırsever insanlarımızın, belediye ve devletimizin desteği ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyoruz. 5 bin kişiye iftar yemeği veriyoruz. Burada 10 kişilik ekip, geceden ertesi günün ürünlerini yıkar hazırlar. Her gün zorlu bir mesainin ardından yemeklerimiz vatandaşlarımız için hazır hale geliyor. Hayırsever insanlarımız iftar vermek isterse, Kozan Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubuna başvurabilir" diye konuştu.

Türk Kızılay'ı Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz'de, pide dağıtımı ile vatandaşlara destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

65 yaşında tek başına yaşayan Ümmühan Demir, "Devletimizden Allah razı olun. Korona virüs nedeniyle evden çıkamıyorum. Evden çıkamıyorum yasak. Çok zor oluyor. Yasaktan önce doktora falan gidiyordum şimdi onlar getiriyor. Devlet olmasa ben ne yapardım. Allah razı olsun" dedi.

Kozan Belediyesi Halit Dağlı Aşevinde her gün sulu yemek pilav makarnanın yanı sıra hurma, süt tatlı ve turşu ikramları da yapılarak vatandaşların iftar sofraları zenginleştiriliyor.

İftar sofraları evlere taşınıyor

Kozan Belediyesi, Halit Dağlı, Adana, Kozan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 09:56 Kaynak: İHA

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