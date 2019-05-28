Son Dakika Haberleri: İftar sofraları Şirintepe'de de kuruldu
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İftar sofraları Şirintepe'de de kuruldu

1 saat önce

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından Şirintepe Mahallesinde iftar sofraları kuruldu.

İftar sofraları Şirintepe'de de kuruldu, System.String[]
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından Şirintepe Mahallesinde iftar sofraları kuruldu.

Şirintepe Mahallesi'nde bulunan Avukat Şahap Demirer İlkokulu çevresinde kurulan iftar sofralarında yiyecekler Ramazan bereketi bir paylaşıldı. İftar buluşmasına mahalle sakinleri yoğun katılım gösterdi. Oruçlarını hep birlikte açmanın huzurunu yaşayan 6 bin Şirintepe sakini, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu da yaşamış oldu. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:25 Kaynak: İHA
Tepebaşı, Eskişehir, Şirintepe, Yaşam
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