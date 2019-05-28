İftar sofraları Şirintepe'de de kuruldu
1 saat önce
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından Şirintepe Mahallesinde iftar sofraları kuruldu.
Eskişehir Tepebaşı
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:25 Kaynak: İHA
Belediyesi tarafından Şirintepe
Mahallesinde iftar sofraları kuruldu.
Şirintepe Mahallesi'nde bulunan Avukat Şahap Demirer İlkokulu çevresinde kurulan iftar sofralarında yiyecekler Ramazan bereketi bir paylaşıldı. İftar buluşmasına mahalle sakinleri yoğun katılım gösterdi. Oruçlarını hep birlikte açmanın huzurunu yaşayan 6 bin Şirintepe sakini, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu da yaşamış oldu. - ESKİŞEHİR
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