İftar Sofralarında Sevgi Paylaşılıyor - Son Dakika
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İftar Sofralarında Sevgi Paylaşılıyor

05.04.2022 09:59
İftar Sofralarında Sevgi Paylaşılıyor

KAHİRE, 5 Nisan (Xinhua) — Filistin, Yemen, Kuveyt ve Ortadoğu'daki pek çok ülkede yönetimlerin ve hayır kurumlarının desteğiyle yoksullara ücretsiz iftar yemekleri veriliyor. Ramazan ayına girerken başta buğday olmak üzere emtia fiyatlarının hızla artmasına rağmen iftar sofralarını paylaşma geleneği devam ediyor.

<a class='keyword-sd' href='/iftar/' title='İftar'>İftar</a> Sofralarında Sevgi Paylaşılıyor

KAHİRE, 5 Nisan (Xinhua) — Filistin, Yemen, Kuveyt ve Ortadoğu'daki pek çok ülkede yönetimlerin ve hayır kurumlarının desteğiyle yoksullara ücretsiz iftar yemekleri veriliyor. Ramazan ayına girerken başta buğday olmak üzere emtia fiyatlarının hızla artmasına rağmen iftar sofralarını paylaşma geleneği devam ediyor.

İftar Sofralarında Sevgi Paylaşılıyor
Batı Şeria'nın El Halil şehrinde Filistinli bir aşçı Ramazan ayında sahurdan önce, iftarda dağıtılacak yardım yemeğini hazırlıyor, 4 Nisan 2022. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)

İftar Sofralarında Sevgi Paylaşılıyor
Kuveyt'in Ahmedi vilayetinde halk, Ramazan'da dağıtılan yiyecekleri almak için kuyruğa giriyor, 4 Nisan 2022. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

İftar Sofralarında Sevgi Paylaşılıyor
Yemen'in başkenti Sana'da gönüllüler, Ramazan'ın ilk gününde bir hayır kurumunda ücretsiz yemek hazırlıyor, 2 Nisan 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

İftar Sofralarında Sevgi Paylaşılıyor
Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah şehrinde Filistinli gönüllüler, İslam dünyasının kutsal ayı Ramazan boyunca hayır için ihtiyacı olanlara dağıtılacak yemekleri hazırlıyor, 1 Nisan 2022. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

İftar Sofralarında Sevgi Paylaşılıyor
3 Nisan 2022'de çekilen fotoğraf, Kuveyt'teki Hawalli vilayetinden Ay'ı gösteriyor. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

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Ramazan, Kuveyt, Yemen, Nisan, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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