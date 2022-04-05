KAHİRE, 5 Nisan (Xinhua) — Filistin, Yemen, Kuveyt ve Ortadoğu'daki pek çok ülkede yönetimlerin ve hayır kurumlarının desteğiyle yoksullara ücretsiz iftar yemekleri veriliyor. Ramazan ayına girerken başta buğday olmak üzere emtia fiyatlarının hızla artmasına rağmen iftar sofralarını paylaşma geleneği devam ediyor.
KAHİRE, 5 Nisan (Xinhua) — Filistin, Yemen, Kuveyt ve Ortadoğu'daki pek çok ülkede yönetimlerin ve hayır kurumlarının desteğiyle yoksullara ücretsiz iftar yemekleri veriliyor. Ramazan ayına girerken başta buğday olmak üzere emtia fiyatlarının hızla artmasına rağmen iftar sofralarını paylaşma geleneği devam ediyor.
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5.04.2022 10:21:20. #1.11#
SON DAKİKA: İftar Sofralarında Sevgi Paylaşılıyor - Son Dakika