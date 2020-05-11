İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Büryan kebabı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Büryan kebabı - Son Dakika

İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Büryan kebabı

6 saat önce

Siirt mutfağının önemli lezzetlerinden olan ve özel yöntemlerle kuyu şeklindeki tandırlarda pişirilen tescilli büryan kebabı, ramazan ayında da vazgeçilmez tatlarının başında yer alıyor.

İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Büryan kebabı, System.String[]

Siirt mutfağının önemli lezzetlerinden olan ve özel yöntemlerle kuyu şeklindeki tandırlarda pişirilen tescilli büryan kebabı, ramazan ayında da vazgeçilmez tatlarının başında yer alıyor.

Sütten kesilmiş kuzu etinden hazırlanan ve Türk Patent ve Marka Kurumunca 17 yıl önce tescillenen büryan kebabı, damak çatlatan lezzetiyle iftar sofralarını süslüyor.

Ramazan dışında gün ağarmadan servis edilmeye başlamasından dolayı "uykudan feragat ettiren lezzet" olarak bilinen kebap, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında paket yapılarak evlere servis ediliyor.

Büryan ustası Murat Kayaalp, AA muhabirine, 3 metre derinliğinde ve 1 metre çapındaki kuyu tandırlara sarkıtılarak tamamen buharla pişirilen büryanın iftar saatinde servise hazır hale getirildiğini söyledi.

Müşterilerin tercihine göre kebabının, taş fırında domates ve biberle buluşmasıyla hazırlanan ve "büryan tava" ismini verdikleri yöntemle de hazırlandığını belirten Kayaalp, şöyle konuştu:

"En iyi lezzeti elde etmek için birinci kalite etleri kullanıyoruz. Etin kemikli olan kaburga ve omurga kısımlarını pişirilmek üzere bakır kazana koyuyoruz. Gövdedeki kemiksiz etleri de çengellere asıyoruz. Büryanı pişirmek üzere özel olarak hazırladığımız kuyu şeklindeki tandırımızı yakıyoruz."

Odunun köz haline gelmesinin ardından kuyuya önce bakır kazanı, daha sonra da çengellere astıkları kemiksiz eti kazanla temas etmeyecek şekilde sarkıttıklarını aktaran Kayaalp, yaklaşık 2 saat köz ateşte kendi buharıyla piştikten sonra kebabın hazır hale geldiğini aktardı.

Ramazan dışında gece yarısı kebabı hazırlamaya başladıklarını vurgulayan Kayaalp, iftara kebabı yetiştirmek için öğleden sonra işe koyulduklarını belirtti.

"Bu Kovid-19 tedbirleri kapsamında büryan salonunda müşteriye servis edemediğimiz için paketleyerek evlere gönderiyoruz." diyen Kayaalp, şöyle devam etti:

"Ramazan ayında yoğun bir mesai içindeyiz. Büryana Türkiye'nin her tarafından yoğun bir rağbet var. Şu an bile Diyarbakır'dan sipariş geldi. Biz de bu siparişe göre büryan hazırladık ve göndereceğiz. Bazı müşterilerimiz günler öncesinden rezervasyon yaptı. Bu lezzeti tatmak isteyenlerin iftardan en az 4-5 saat önce sipariş vermeleri gerekiyor. Büryanımızı Türkiye'nin yer yerine gönderebiliyoruz. Büryan salonuna gelemeyen Siirtlilerin sofrasına büryanı biz gönderiyoruz."

Müşterilerden Ahmet Kılıçaslan, lezzeti il sınırlarını aşan kebabın ramazan ayına da rağbet gösterdiklerine işaret ederek, "Siirtliyim. Soframda yaz kış büryan eksik etmiyorum. Bu yıl ramazan ayınca salgın nedeniyle büryan salonunda yiyemediğimiz için biz de iftara sipariş verdik, birazdan kuyudan çıkacak olan büryanı eve götüreceğim. Doğal et tandırda buharla piştiğinde ayrı bir lezzet alıyor." dedi.


Zeki Eren de daha önce sabah erken saatlerinde tükettikleri büryanı son yıllarda iftar saatinde de tüketmeye başladıklarını belirterek, şunları söyledi:


"Koronavirüs nedeniyle meşhur olan büryanımız, sağ olsun Murat ustanın ellerinden tüketiyoruz. Siirt'in yanı sıra il dışında da büryan talep eden var. Büryan, Siirt'in vazgeçilmez lezzetidir. Türkiye'de Siirt anıldığı zaman akla büryan geliyor. Salgının denk geldiği ramazan ayında sağ olsun Murat usta bizi kebapsız bırakmadı, evlerimize kadar gönderiyor."

Koronavirüs, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 10:00 Kaynak: AA


Son Dakika

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu Milyoner'de yarışmacıya ter döktüren soru! Bütün jokerlerini kullandı Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde "Sen Aldırma" şarkısı ile andı 45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı Hazal Kaya, Anneler Günü'ne özel oğlunun ilk kez yüzünü gösterdi
Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi         
16:33
3 çocuk annesi kadın, boşanmak istediği eşinin kezzaplı saldırısına uğradı 3 çocuk annesi kadın, boşanmak istediği eşinin kezzaplı saldırısına uğradı         
16:25
İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı         
16:21
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti         
16:06
Son Dakika: TBF, koronavirüs salgını sebebiyle bu sezon tüm basketbol liglerini sonlandırdı Son Dakika: TBF, koronavirüs salgını sebebiyle bu sezon tüm basketbol liglerini sonlandırdı         
16:03
Prof. Dr. Bengi Başer'den açılan AVM'ler için uyarı: Bedelini çok daha ağır ödeyebiliriz Prof. Dr. Bengi Başer'den açılan AVM'ler için uyarı: Bedelini çok daha ağır ödeyebiliriz         
15:59
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı         
15:55
Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac'ten takipçilerine evde golf dersi Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac'ten takipçilerine evde golf dersi         
15:52
Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü         
15:45
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var         
15:40
Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü         
15:39
Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı         
15:28
Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu         
15:28
Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler Taksim'de polise saldırdı Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler Taksim'de polise saldırdı         
15:26
Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı         
15:26
100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak 100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak         
15:24
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı         
15:21
Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşın altında olduğu için tıraş olamadı Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşın altında olduğu için tıraş olamadı         
15:13
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun? Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun?         
14:47
Son dakika: Voleybol kadınlar ve erkekler liglerinde kalan maçlar oynanmayacak Son dakika: Voleybol kadınlar ve erkekler liglerinde kalan maçlar oynanmayacak         
14:40
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı         
14:27
Hava kirliliğinin en çok olduğu şehirler belli oldu! Zirvede yeşilin kenti Bursa var Hava kirliliğinin en çok olduğu şehirler belli oldu! Zirvede yeşilin kenti Bursa var         
14:26
12 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle oynarken 14 yaşındaki ablasını vurdu 12 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle oynarken 14 yaşındaki ablasını vurdu         
13:58
Sokağa çıkmasına izin verilen 83'lük dede, gezmek yerine ekmek parasının peşine düştü Sokağa çıkmasına izin verilen 83'lük dede, gezmek yerine ekmek parasının peşine düştü         
13:54
Yılın ilk 4 ayında dezenfektan ihracatı 10 kattan fazla arttı Yılın ilk 4 ayında dezenfektan ihracatı 10 kattan fazla arttı         
13:42
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz? Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?         
13:36
Karantinada sıkılan minik çocuk, salatalık ve havuçtan piyano yaptı Karantinada sıkılan minik çocuk, salatalık ve havuçtan piyano yaptı         
13:29
MİT'in Afrika'da kurtardığı İtalyan kız, İslamiyet'i seçerek Ayşe adını aldı MİT'in Afrika'da kurtardığı İtalyan kız, İslamiyet'i seçerek Ayşe adını aldı         
13:26
Adana'da bir kadın, Anneler Günü'nü kutlamayan eşini silahla ağır yaraladı Adana'da bir kadın, Anneler Günü'nü kutlamayan eşini silahla ağır yaraladı         
13:25
Sokakta yaşayan adam, annesinden kalan hatıra battaniyeyi vermeyince kalbinden bıçaklandı Sokakta yaşayan adam, annesinden kalan hatıra battaniyeyi vermeyince kalbinden bıçaklandı         
13:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2020 16:52:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Büryan kebabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]