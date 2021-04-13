İftar sofralarınız zehre dönüşmesin - Son Dakika

İftar sofralarınız zehre dönüşmesin

13.04.2021 11:13

İftar sofralarınız zehre dönüşmesin!

İftar sofralarınız zehre dönüşmesin!

Kaynatılmadan tekrar tüketilen yemek zehirliyor!

İSTANBUL - Özellikle ramazan ayında uzun süre aç kalındığından dolayı göz kararı yemeklerin oranları biraz kaçıyor. Bu anlamda daha sonraki günlere kalan yemeklerin tamamen kaynatılmadan yenmesinin gıda zehirlenmesine sebep olacağını söyleyen Prof. Dr. Canan Hecer, "Ramazan ayında gıda zehirlenmesinde artış meydan geliyor. Yemeklerinizi yenecek kıvamda olsun diye ılıtmayın, kaynatın" uyarısında bulundu.

"On Bir Ayın Sultanı" olarak adlandıran Ramazan ayı başladı. Uzun süre aç kalınmasından dolayı iftar sofralarında tencere tencere pişen yemekler her ne kadar açlığı giderse de birçok sağlık problemini de beraberinde getirebiliyor. Değişen beslenme alışkanlığı dolayısıyla Ramazan ayına özel tavsiyelerde bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Hecer, aynı zamanda sonraki günlere kalan yemekler adına önemli uyarılarda bulundu.

"Kaynama noktasına ulaşılması gerekiyor"

Bu dönemde gıda zehirlenmelerinin arttığını ifade eden Prof. Dr. Canan Hecer, yemeklerin tekrar tekrar ısıtılmasından dolayı dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Fazla yemek yapılıyor ve bu yemeklerin ertesi gün bitirilmesi gerekiyor. Tekrar tekrar ısıttığımızda yemeğin içindeki sporlu mikroorganizmaları aktive ediyoruz ve besin değerlerinde de azalmaya neden oluyoruz. Bir diğer nokta ise mesela bir gün öncesinde yaptığımız çorbayı ya da bir başka yemeği sonrasında aceleyle ılıtıp sofraya getirmek yanlış. Bu durum da mikroorganizmayı arttırır. Özellikle anneler bebeklerinin yemeklerini yiyebileceği kadar sıcaklıkta ısıtır. Bu da son derece yanlıştır ve gıda zehirlenmesi riskini arttırır. Bir gün önceden kalan sıcak gıdalar kaynatılıp tüketilirse, olası bir gıda zehirlenmesinin de önüne geçilmiş olur. Yemeğin kaynama noktasına ulaşması çok önemli" şeklinde konuştu.

Bununla birlikte Ramazan ayına özel tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Canan Hecer, "Ramazan ayında uzun süreli açlık ve az besin tüketmeden kaynaklı metabolizma yavaşlıyor. Bunun neticesinde de hem kan şekerimiz düşüyor hem de yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı gibi belirtiler meydana geliyor. Öncelikle bu dengenin korunması gerekiyor. Bu anlamda sahurda ve iftarda dengeli beslenmeye ve su tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Tansiyon hastası, kalp rahatsızlığı, metobolik sendromu olanların doktor denetiminde oruç tutması tercih edilen bir nokta" dedi.

"İftarda mideye birden yüklenmek yanlış"

İftarda tüm yemeklerin birden tüketilmesinin yanlış bir yöntem olduğunu da söyleyen Hecer, geçişler arası midenin dinlenmesi adına ara verilmesi gerektiğini dile getirerek, "Hızlıca yediğimiz gıdalar açlıkla birlikte hazımsızlık meydana getirecektir. Bu nedenle hafif bir suyla, iftarlıklarla ya da bir kase çorbayı kepekli veya tam buğday ekmeği ile orucumuzu açtıktan sonra 15-20 dakika beklemek ve sonrasında yemek daha doğru olacaktır. Bunun dışında yemekte kızartma ve tütsülenmiş gıdalar gibi mide bulantısına ve yanmasına neden olacak ağır yemeklerden ziyade zeytinyağlılar, et tercih edilecekse ızgara ve fırında yapılması, yanında da salata tercih edilebilir. Süt ürünlerinin tüketiminin ihmal edilmemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

"İftar ve sahur arası su tüketimi en az 2,5 litre"

Ayrıca iftar ve sahur arasında su tüketimine de vurgu yapan Hecer, "İftarla sahur arasında kalan sürede dengeli bir biçimde su tüketimi gerçekleşmeli. En az 2,5 litre su tüketimi öneriyorum. Bu konuda yapılan en büyük hatalardan biri suyun yerine konulmaya çalışılan sıvı tüketimidir. Sıvı tüketimi su tüketimini karşılamaz. Çünkü içilen kafeinli gıdalar, vücuttan su atılımına neden olur ve vücut daha çok su kaybeder. Bu tarz sıvılar tüketildiğinde su tüketimi de arttırılmalı. Bir diğer konu olan tatlılar için de çok hafif belki sütlü tatlılar ya da dondurma tüketilebilir. Fakat asıl tatlı yerine bağışıklık sistemimiz için meyve tüketmemizde fayda var" diye konuştu.

"Sahur es geçilmemeli"

Sahur öğününün es geçilmesi ile birlikte vücutta daha fazla yağ depolanması olacağı konusunda da uyarılarda buluna Hecer, "Metabolizma yavaşlıyor ama yağ yakılmaya devam ediliyor sonuçta. Vücut da eğer dengesiz beslenirsek yaktığı yağı geri almak adına yağı depolamak ister. Bu yüzden çok uzun süre aç kalınmaması için sahur öğünü çok önemli. Fakat sahurda ağır yemek yiyenler de var sadece bir bardak su içen bireyler de var. İkisi de doğru değil. Çok hafif kahvaltılık tarzında yenilebilir. Ancak bu kahvaltılıkta sucuk, sosis gibi gıdalardan uzak durulmalı. Su ve meyve tüketimi çok önemli" dedi.

Egzersiz bağışıklık sistemi için şart!

Son olarak da pandemi döneminde oruçla birlikte bağışıklık sistemimizde herhangi bir bozukluğun olmaması adına tavsiyelerde bulunan Hecer, "Bağışıklığı güçlendirmek için yürüyüş yapmak şart. Yürüyüş vücudun hem sağlıklı kalması için hem de sindirim sisteminin doğru çalışmasından dolayı önemli. Sokağa çıkma yasaklarından dolayı yürüyüşler aksayabilse bile en azından evde el-kol aktivesi yapılarak, kısa süreli yürüyüşler gerçekleştirilebilir. Sindirim sistemimizde yararlı mikroorganizmalar var. Bunlar bizim bağışıklık sistemimizin de aynı zamanda güçlü kalmasını sağlıyor. Bu nedenle bol meyve tüketmemiz gerekli. Ayrıca mikrobiyatamızı güçlendirecek fermente süt ürünleri gibi probiyotik gıdalar, bir avuç kadar ceviz, badem gibi prebiyotik besinler tüketilirse yararlı olacaktır" diyerek sözlerini sonlandırdı.

İftar sofralarınız zehre dönüşmesin
İftar sofralarınız zehre dönüşmesin
İftar sofralarınız zehre dönüşmesin
İftar sofralarınız zehre dönüşmesin

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Esenyurt Üniversitesi, İstanbul, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İftar sofralarınız zehre dönüşmesin - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pinterest'ten sonra Twitter'a uygulanan yayın yasağının kalkması bekleniyor Pinterest'ten sonra Twitter'a uygulanan yayın yasağının kalkması bekleniyor Son Dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Sınırdaki gelişmelerden dolayı endişeliyiz, Rusya Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli Son Dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Sınırdaki gelişmelerden dolayı endişeliyiz, Rusya Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken toplu taşıma uyarısı: İnsanlar iki santim bile mesafe olmadan yolculuk yapmak zorunda kalıyor Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken toplu taşıma uyarısı: İnsanlar iki santim bile mesafe olmadan yolculuk yapmak zorunda kalıyor Metrobüste genç kadına taciz! Yolcular şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti Metrobüste genç kadına taciz! Yolcular şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı

Son Dakika Haberleri
12:31 Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor
12:28 Pinterest'ten sonra Twitter'a uygulanan yayın yasağının kalkması bekleniyor
12:22 Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı
12:10 Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı
11:58 Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni
11:46 Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı
11:37 Hemşirelerin BioNTech aşısıyla zorlu sınavı! Randevuya gelmeyenler yüzünden her damlası için çabalıyorlar
11:17 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı
10:57 Şikayetçi olduğu eski sevgilisi attığı mesajla dehşete düşürdü: 30 saniyen var, sonrasına karışmam
10:48 Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı! Peki endişe veren mutant virüs daha mı ölümcül?
Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor         
12:32
Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı         
12:23
Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı         
12:10
Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni         
11:58
Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı         
11:46
Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz         
11:29
Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları         
11:24
Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız         
11:11
Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu         
10:39
1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek 1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek         
10:31
Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını "Ölürüm Türkiye'm" parçasıyla uyandırıyor         
09:12
Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar         
08:53
Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası         
03:44
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
16:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 12:39:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İftar sofralarınız zehre dönüşmesin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei