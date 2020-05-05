İftar sofrasında hıza dikkat - Son Dakika

Ramazan ayının korona virüs salgınının sürdüğü bir döneme denk gelmesi, sağlıklı beslenmeyi daha da önemli hale getirdi. Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, özellikle iftar sofralarında yeme hızına dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.



Korona virüs salgınına karşı güçlü bağışıklığın hayati önem taşıdığını belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Uzman Diyetisyeni Veysel Ciğerli, Ramazan ayının sağlıklı beslenme kurallarına uyularak geçirilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle iftar sofralarında hızlı yemek yerine 15-20 dakika boyunca yemeğimizi zamana yayarak tüketmenin doygunluk hissini anlamamıza yardımcı olacağını dile getiren Diyetisyen Ciğerli "Sindirimi kolaylaştırmak açısından yemek yerken acele edilmemeli, yemekler yavaş tüketilmelidir. Çorba, mideyi rahatlatacağından oruç tutan sağlıklı kişiler için iftar sofrasının vazgeçilmezi olmalıdır. Orucunuzu yarım bardak su ve arkasından çorba ile açabilirsiniz. Ana yemeğe geçmeden önce de 10-15 dakika dinlenilmelidir" dedi.



Kızartmadan uzak durun



Diyetisyen Ciğerli, yemeklerin pişirilme usulü ve iftar sonrası öğünler konusunda da şu önerilerde bulundu: "Yemekleri kızartma değil, fırın, ızgara ve haşlama yöntemi ile yaptığınızda sindirim probleminiz olmayacaktır. Böylece Ramazan boyunca kilo artışınızı engellemiş olacaksınız. Tokluk hissimizi artırmak açısından tam tahıllı ekmek, bulgur pilavı, kepekli makarnaları karbonhidrat hakkımız yerine kullanabiliriz. Ramazan'ın olmazsa olmazlarının başında ise pide ve güllaç tatlısı gelmektedir. Bu besinleri tabii ki de tüketeceğiz ancak porsiyon kontrolüne ve zamanına dikkat etmemiz gerekmektedir. Bu arada orucumuzu açtıktan yaklaşık 2- 2,5 saat sonra bir porsiyon meyve ve yanında tüketeceğimiz yoğurt/ayran ile sağlıklı ara öğünümüzü yaparak kan şekerimizi dengeleyebiliriz." - BURSA