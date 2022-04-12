İftar sonrası komşular arasında taşlı sopalı kavga: 8 yaralı - Son Dakika
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İftar sonrası komşular arasında taşlı sopalı kavga: 8 yaralı

12.04.2022 11:17

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iftar sonrası komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iftar sonrası komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan komşular arasında iftar sonrası başlayan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan ve aralarında kadınların da bulunduğu 8 kişi, ihbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Bekir Şeyhanlı/İHA)

İftar sonrası komşular arasında taşlı sopalı kavga: 8 yaralı
İftar sonrası komşular arasında taşlı sopalı kavga: 8 yaralı
İftar sonrası komşular arasında taşlı sopalı kavga: 8 yaralı
İftar sonrası komşular arasında taşlı sopalı kavga: 8 yaralı

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Konuklu Mahallesi, Şanlıurfa, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İftar sonrası komşular arasında taşlı sopalı kavga: 8 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İftar sonrası komşular arasında taşlı sopalı kavga: 8 yaralı - Son Dakika
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