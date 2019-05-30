Son Dakika Haberleri: İftar sonrası müşterilere müzik ziyafeti
Son Dakika Güncel Haber

İftar sonrası müşterilere müzik ziyafeti

1 saat önce

Siirt'te mahalli şarkıcı olan İsa Danış, iftarın ardından işlettiği çay ocağına gelen müşterileri için türküler söylüyor.

İftar sonrası müşterilere müzik ziyafeti, System.String[]
Siirt'te mahalli şarkıcı olan İsa Danış, iftarın ardından işlettiği çay ocağına gelen müşterileri için türküler söylüyor.
Ramazan ayı dolayısıyla müşterileri için haftanın bir günü özel program düzenleyen Danış, cümbüş eşliğinde Arapça, Türkçe ve Kürtçe türküler söylüyor.
Sesinin güzel olması dolayısıyla gelen talep üzerine program yaptığını belirten Danış, şöyle konuştu:
"Siirt'imizin örf ve adetlerinden biri gerçekleştiriyorum. Programı internet üzerinden canlı yayın yaparak il dışındaki hemşehrilerimize sesimizi ulaştırıyoruz. Onların istedikleri türküleri söylüyorum. Hatta Almanya, ABD, Suudi Arabistan ve Katar'da oturan Siirtliler de izliyor. Müşteriler uygulamadan memnun."
Yalova'da yaşayan Siirtli Galip Avdos ise İsa Danış'ın sesinin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Danış'ı dinlemek için Yalova'dan Siirt'e geldim. Aynı zamanda memleket ve dostlarımızla hasret de gideriyoruz. " dedi.
Süleyman Aslan da Danış'ı dinlemek için programın düzenlendiği geceler çay ocağına geldiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:20 Kaynak: AA
Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi Kütahya'da bir baba 2 oğlunu sokak ortasında tekme tokat dövdü Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı EPGİS akaryakıttaki indirimlerin ne zaman pompaya yansıyacağını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 17:24:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İftar sonrası müşterilere müzik ziyafeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]