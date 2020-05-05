İftar sonrası vatandaşlar koronavirüsünü unutup kendilerini sokağa attılar - Son Dakika

İftar sonrası vatandaşlar koronavirüsünü unutup kendilerini sokağa attılar

BURSA - Dünyayı yakıp kavuran virüsüne karşı tedbirler devam ederken Türkiye'de hayat yavaş yavaş normalle döneceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından İnegöllüler sanki korona virüsü tehlikesinin tamamen bittiğini sanarak kendilerini sokağa atması dikkat çekti.

Korona virüsüne karşı tedbirler devam ediyor. Hayatının normale dönmesi için bir takım adımlar atılırken, 20 yaş altı gençler ile 65 yaş üstü vatandaşların dışarıya çıkması için bir dizi adımlar atıldı. 11 Mayıs tarihinden itibaren AVM'ler tekrar açılacak berberlerde hizmet vermeye başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama vatandaşların kurallara uymaya devam etmesi çağrısında bulundu. Ancak İnegöl'de iftar sonrası görülen manzara hiçte iç açıcı bir manzara değildi. Bir çok kişinin sokaklarda gezmesi dikkat çekerken maske takmayan çok sayıda vatandaşların olduğu görüldü. Diğer taraftardan bazı gençlerinde evde olması gerekirken dışarıda olduğu gözlendi. Emniyet ekipleri özellikle dışarıya çıkmaları yasak olanların üzerinde denetimlerini sürdürürken gençlerin polislere yakalanmaları için yollarını değiştirdiği fark edildi. Araç ve motosiklet trafiğinde artış gözlenirken yetkililer vatandaşları uyararak salgının henüz bitmediğini vatandaşların kurallara uyması çağrısında bulundu.