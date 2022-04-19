İftar vakti cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Önceki akşam iftar saatinde Fatih Eminönü Altgeçidi Çarşısında edinilen bilgiye göre altgeçitte esnaflık yapan İlhan Çetinkaya arkadaşlarıyla iftar yapmak için masaya oturdu. İlhan Çetinkaya'nın iftar yaptığı esnada dükkana iki yabancı uyruklu turist girdi. Etraflarına dikkatlice baktıktan sonra dükkana giren yabancı uyruklu hırsızlar içeride bulunan cep telefonunu çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

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