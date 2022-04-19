İftar vakti çıkan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü - Son Dakika
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İftar vakti çıkan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü

19.04.2022 19:46

İftar vakti çıkan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde iftar vakti çıkan yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İftar vakti çıkan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde iftar vakti çıkan yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesine bağlı Çavuşlu Köyü Dulali Mahallesi'nde ikamet eden İsmail Şahin'e ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen sebeple iftar vakti yangın çıktı. İhbar üzerine yangına Devrekani Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, ahşap ev ise çöktü. İtfaiye ekipleri çöken evde soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

İftar vakti çıkan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü
İftar vakti çıkan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü
İftar vakti çıkan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü
İftar vakti çıkan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü

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Kastamonu, Devrekani, İtfaiye, İftar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İftar vakti çıkan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İftar vakti çıkan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü - Son Dakika
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