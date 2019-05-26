Son Dakika Haberleri: İftar vakti restoranda yangın tüpü patladı: 1 kişi ağır yaralı

İftar vakti restoranda yangın tüpü patladı: 1 kişi ağır yaralı

3 saat önce

Bursa'da bir alışveriş merkezinde bulunan Köfteci Yusuf isimli restoranda ısıdan etkilenen yangın tüpü patladı.

İftar vakti restoranda yangın tüpü patladı: 1 kişi ağır yaralı, System.String[]
Bursa'da bir alışveriş merkezinde bulunan Köfteci Yusuf isimli restoranda ısıdan etkilenen yangın tüpü patladı. Patlayan tüp bir çalışanın kafasına düşerek ağır yaraladı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı bir AVM'deki Köfteci Yusuf isimli restoranda iftar saatinde meydana geldi. Fazla ısıdan ve buhardan etkilenen yangın tüpü patlayarak Fatih Muhammet M. isimli bir çalışanın başına düştü. Kafasına yangın tüpü düşen çalışan ağır yaralanırken, restoranda yemek yiyen müşteriler kısa süreli panik yaşadı. Restoran çalışanları müşterileri sakinleştirip işlerine devam ederken, ağır yaralanan çalışan hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, patlamayla ilgili inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından restorandan ayrıldı. Hastaneye kaldırılan çalışanın ise tedavisi devam ediyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:14 Kaynak: İHA
Fatih, Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa
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