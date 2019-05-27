Son Dakika Haberleri: İftar ve sahur yemeklerinde neler tercih ediliyor?

İftar ve sahur yemeklerinde neler tercih ediliyor?

1 saat önce

Ramazan ayının ilk 20 gününde verilen siparişlere göre iftar menüleri mercimek çorbası, kuru fasulye, tavuklu pilav, çoban salatası ve güllaç; sahur menüleri kumru sandviç, Ayvalık tostu, kahvaltı tabağı, kıymalı börek ve güllaçtan oluşuyor.

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Ramazan ayının ilk 20 gününde verilen siparişlere göre iftar menüleri mercimek çorbası, kuru fasulye, tavuklu pilav, çoban salatası ve güllaç; sahur menüleri kumru sandviç, Ayvalık tostu, kahvaltı tabağı, kıymalı börek ve güllaçtan oluşuyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:08 
Ayvalık, Ekonomi
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