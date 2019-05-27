İftar ve sahur yemeklerinde neler tercih ediliyor?
1 saat önce
Ramazan ayının ilk 20 gününde verilen siparişlere göre iftar menüleri mercimek çorbası, kuru fasulye, tavuklu pilav, çoban salatası ve güllaç; sahur menüleri kumru sandviç, Ayvalık tostu, kahvaltı tabağı, kıymalı börek ve güllaçtan oluşuyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:08
Ramazan ayının ilk 20 gününde verilen siparişlere göre iftar menüleri mercimek çorbası, kuru fasulye, tavuklu pilav, çoban salatası ve güllaç; sahur menüleri kumru sandviç, Ayvalık
tostu, kahvaltı tabağı, kıymalı börek ve güllaçtan oluşuyor.
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