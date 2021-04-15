İftar yemekleri kapılarına kadar ulaştırılıyor - Son Dakika

İftar yemekleri kapılarına kadar ulaştırılıyor

TOKAT - Tokat Belediyesi Ramazan ayı dolayısı 3 çeşit sıcak yemeği ihtiyaç sahibi ailelerin kapıların kadar ulaştırıyor.

Türkiye'de korona virüs salgını dolayısı ile iftar çadırlarının kurulamadığı ikinci Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelere belediyeler destek oluyor. Tokat Belediyesi sosyal tesislerinde 500 kişilik yemek hazırlanıyor. Özenle hazırlanarak paketlenen 3 çeşit yemek ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına kadar ulaştırılıyor. İftar sofralarına yetiştirilen sıcak yemek servisinde yaşlı, engelli yalnız yaşayanlar öncelik veriliyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, on bir ayın sultanı Ramazan ayında belediye olarak insanların yanında olmaya gayret gösterdiklerini ifade etti. Ramazan öncesinde mahalle muhtarları ile yapılan istişareler sonucu evinde yemek yapmayan kişilerin tespit edildiğini belirten Başkan Eroğlu, "Yaşlı, yatalak olan veya evde tek olan ve yemek yapma noktasında problem yaşayan yaklaşık 500'e yakın vatandaşımıza biz de sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Üç çeşitten oluşan yemeklerimizi ihtiyaç sahibi ailemizin kapısına kadar götürüyoruz. Gittiğimizde yaşlı teyzelerimizi görüyoruz. Belki eşi vefat etmiş, kimsesi olmayan bir amcamızı görüyoruz. ve onların o mutluluğu o sevinci onların o duası gerçekten çok eşsiz anlatılmaz tarif dahi edilemez" dedi.

Başkan Eroğlu, bağış yapanların yardımlarını da ihtiyaç sahibi ailelerine ulaştırdıklarını belirterek, "Ramazanı şerifte insanlar fitreni vermek istiyorlarsa veya nakit olarak zekatlarını vermek istiyorlarsa veya yaptırmış oldukları gıda paketleri var da bunların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını istiyorlarsa bu çalışmamız da var. Şimdiden hayırseverlerimizin gıda paketleri gelmeye başladı. Biz de onlardan almış olduğumuz o gıda paketlerini en uygun şekilde, en ihtiyaçlı insanlarımıza da yine ekiplerimizle dağıtıyoruz. Bunun haricinde biz belediye olarak 5 bine yakın yine gıda paketi ayrıca dağıtmış olacağız. Ramazan'ın iki gün öncesinden başladık, bu çalışmalar şu anda süratle devam ediyor" diye konuştu.