İftara giderken kaza yaptılar: 2 yaralı - Son Dakika
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İftara giderken kaza yaptılar: 2 yaralı

17.04.2022 19:02
İftara giderken kaza yaptılar: 2 yaralı

Samsun'da piknik alanına iftar yapmaya gidenlerin içinde bulunduğu hafif ticari araca bir başka aracın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'da piknik alanına iftar yapmaya gidenlerin içinde bulunduğu hafif ticari araca bir başka aracın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı Batıpark yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Tuna idaresindeki 31 NN 677 plakalı hafif ticari araç önünde seyir eden ve piknik alanına dönüş yapmak isteyen Nuran Çinik yönetimindeki 16 BHR 68 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Erkan Tuna ile diğer araçta bulunan Arzu Çinik (72) yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan Arzu Çinik'in kızı Nuran Çinik ile birlikte piknik alanında iftar yapmak için Batıpark'a gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İftara giderken kaza yaptılar: 2 yaralı
İftara giderken kaza yaptılar: 2 yaralı
İftara giderken kaza yaptılar: 2 yaralı
İftara giderken kaza yaptılar: 2 yaralı
İftara giderken kaza yaptılar: 2 yaralı
İftara giderken kaza yaptılar: 2 yaralı
İftara giderken kaza yaptılar: 2 yaralı
İftara giderken kaza yaptılar: 2 yaralı
İftara giderken kaza yaptılar: 2 yaralı
İftara giderken kaza yaptılar: 2 yaralı

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Tragger, piknik, Samsun, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İftara giderken kaza yaptılar: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İftara giderken kaza yaptılar: 2 yaralı - Son Dakika
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