İftara yetişemeyenlere hazır gibi yetiştiler - Son Dakika

Düzce Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününde iftara yetişemeyenlere trafik ışıklarında su, hurma ve sandviç dağıttı.

Trafik akışının yoğun olduğu iftar saatlerinde yolda kalan sürücüler ve otobüsteki vatandaşlar, Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin dağıttıkları kumanyalarla oruçlarını açtı. Paylaşmanın ve birlikte olmanın simgesi olan Ramazan ayının ilk gününde trafiğe takılanların yanında Düzce Belediyesi vardı. Düzce'nin trafik konusunda en yoğun bölgelerinden olan Kervan kavşağında sürücülere su, hurma ve sandviçten oluşan kumanya dağıtan Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, vatandaşların hayır duasını aldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ramazan ayının birlik beraberlik ve kardeşlik olduğuna dikkat çekerek, "Her geçen gün birlik ve beraberlik şuurunun daha çok artması yönünde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu nurlu Ramazan ayında da gıda yardım paketlerini ve sıcak yemekleri ihtiyaç sahibi, hasta, mağdur olan ailelere ulaştırıyoruz. Aynı zamanda iftara yetişemeyen halkımıza, su, hurma ve sandviç dağıtarak yaptıkları ibadetin maneviyatını yaşıyoruz" dedi.

Vatandaşlar da, trafik ışıklarında kumanya dağıtan Belediye ekiplerine teşekkür ederek, belediyemizden 'Allah razı olsun' ifadelerini kullandı. - DÜZCE